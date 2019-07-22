"Когда вокруг говорят на русском, я понимаю": Венсан Кассель о русском бое и цифровизации

Французский актер Венсан Кассель дал интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", в котором рассказал о выходящем в прокате фильме "Видок: Охотник на призраков", изучении русского языка и будущем кино.

По словам Касселя, большие студии и кинотеатры скоро уйдут в прошлое, как и фильмы на пленке, которые необходимо переводить в цифровой формат. Актер отметил, что для сохранения национального кинематографа необходимы протекционистские меры как во Франции и России. Кассель также поделился впечатлениями о работе с Ольгой Куриленко и рассказал, как учил русский язык.

Полный текст интервью читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/728059