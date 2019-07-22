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"Когда вокруг говорят на русском, я понимаю": Венсан Кассель о русском бое и цифровизации

Актер в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал об изучении русского языка и будущем кино
Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков" Экспонента Фильм
Описание
Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков"
© Экспонента Фильм

Французский актер Венсан Кассель дал интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", в котором рассказал о выходящем в прокате фильме "Видок: Охотник на призраков", изучении русского языка и будущем кино. 

По словам Касселя, большие студии и кинотеатры скоро уйдут в прошлое, как и фильмы на пленке, которые необходимо переводить в цифровой формат. Актер отметил, что для сохранения национального кинематографа необходимы протекционистские меры как во Франции и России. Кассель также поделился впечатлениями о работе с Ольгой Куриленко и рассказал, как учил русский язык.

Полный текст интервью читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/728059 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияФранция
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