Фестиваль современного кино "Горький fest" открылся в Нижнем Новгороде

ТАСС, 19 июля. Третий кинофестиваль современного российского кино "Горький fest" открылся в пятницу в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького, в этом году он расширил охват аудитории, сказал на открытии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2017 году у фестиваля было всего две площадки и 10 тыс. участников. В прошлом году - уже 13 площадок и 70 тыс. участников. <…> В этом году у нас будет фестивальная программа на стадионе "Нижний Новгород" и будут продолжены показы на Нижне-Волжской набережной, мы также расширили географию. Фестиваль охватывает уже всю Нижегородскую область", - отметил Никитин, добавив, что "Горький fest" в этом году побьет прошлогодний рекорд по посещаемости.

По словам президента "Горький fest", актера и кинорежиссера Михаила Пореченкова, цель фестиваля - продемонстрировать как можно большему числу жителей региона достижения российских кинематографистов. "Мы должны сделать так, чтобы люди посмотрели, оценили и полюбили наше кино", - сказал Пореченков журналистам.

Фестиваль открылся показом фильма Оксаны Карас "Выше неба". В конкурсную программу полнометражных фильмов вошли картины "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо, "Болевой порог" Андрея Симонова, "Вера" Александра Нерадовского, "Замыкание" Татьяны Эверстовой, "Зима" Сергея Черникова, "Катя и Стефания. Портрет в интерьере" Михаила Горобчука, "Троица" Ян Гэ, "Я не плачу" Александры Андроновой. В рамках фестиваля также пройдет конкурсная программа короткометражных лент, которая включает в себя 26 фильмов, и внеконкурсная программа, в рамках которой покажут 17 кинолент. Закрытие "Горький fest" пройдет 25 июля.

Ранее сообщалось, что одним из центральных событий "Горький fest" в 2019 году станет спектакль "#Зановородиться" актера Александра Петрова на стадионе "Нижний Новгород". Мероприятия фестиваля пройдут на 30 площадках в регионе.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. На нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2018 году на "Горький fest" было показано более 50 фильмов, в том числе в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной. В прошлом году Гран-при фестиваля получила картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко.