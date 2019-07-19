Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" открылся в Светлогорске под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль КВН "Голосящий КиВиН" собрал 17 команд в Светлогорске Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Телевизионного творческого объединения АМиК, организующего фестиваль.

"Фестиваль открылся генеральной репетицией гала-концерта и телевизионной съемки конкурса, которая пройдет 20 июля. В фестивале на данном этапе принимают участие 17 команд", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что по результатам вечера определится окончательный состав участников главного концерта.

"Голосящий КиВиН" проходит в зале театра эстрады "Янтарь-Холл". Среди участников первого дня конкурса - команда из Калининграда "Лиля Брик", армавирская "Русская дорога", сборная Всероссийского общества инвалидов "Омутинка" (Тюменская область), а также московская команда "Будем дружить семьями". Кроме того, участие в конкурсе принимают симферопольская команда "Полуостров", сборная Ставрополя "Михаил Дудиков", ленинградская команда "Актеры", сборная "Газпромнефти" G-drive, команда "Такая история" из Орла и "Сборная Великобритании К5". Также в первый день фестиваля выступят красноярская команда "Так-то", команда "НАТЕ" (станция Брюховецкая, Краснодарский край), сургутская сборная "Борцы. Северный десант", "Умные люди" (Рязань), "Сборная Татнефти" (Альметьевск), а также "Планета Сочи" и "Сборная Снежногорска".

В состав жюри вошли Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, а также Семен Слепаков, Михаил Галустян. Они определят победителей и обладателей семи наград конкурса - "кивинов" в ходе гала-концерта. Ведущий - Александр Масляков. Телевизионную версию конкурса зрители увидят осенью в эфире Первого канала.

Фестиваль проводится с лета 2015 года после того, как было принято решение о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 год. Идея смотра появилась в 1995 году - в декабре в Московском дворце молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН". "Когда мы 20 лет назад думали над музыкальным фестивалем, нам хотелось чего-то особенного, и так сложилось, что "Голосящий КиВиН" с годами приобрел статус не просто фестиваля, а торжества, на которое из года в год стремятся попасть не только любители игры, но и почетные гости и отдыхающие", - цитирует пресс-служба Маслякова.

По оценкам областного министерства культуры и туризма, фестиваль стал одним из значимых событий в культурной жизни региона. Концерты собирают порядка 5 тыс. зрителей.