Гости "Нашествия" хором спели песню "Трава у дома" во время сеанса связи с МКС

КЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошел на фестивале "Нашествие" в селе Большое Завидово. Поклонники рока спели на земле любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина "Трава у дома" группы "Земляне".

"О космосе не так много песен, но, наверное, моя самая любимая - это "Земляне", "Трава у дома". <…> Я слушаю самую разнообразную музыку, но больше всего я люблю тяжелый рок", - сказал Овчинин.

Для связи с орбитой прервала свое выступление группа "Ва-Банкъ". Алексей Овчинин рассказал об экспериментах, которые проводят на орбите космонавты, и о том, как готовятся на станции к встрече новых членов экипажа, которые должны прибыть на орбиту сегодня. "Работа интересная, скучать не приходится! <…> Хочу вам пожелать крепкого здоровья, море позитива, и оторвитесь там по полной!" - добавил он.

По словам космонавта, во время телемоста МКС пролетела Южную Америку и находилась над океаном. На сцене "Нашествия" сеанс связи вели космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

В 2019 году "Нашествие" проходит в двадцатый раз. Его основная программа разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. Госкорпорация "Роскосмос" официально сотрудничает с фестивалем. В павильоне корпорации поклонникам рока представили концепцию российской комплексной программы исследования и освоения Луны.

На фестивале организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра", на которых выступят более 130 коллективов. "Нашествие" отмечает юбилей в компании Вячеслава Бутусова, Ольга Кормухиной, групп ДДТ, "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные снайперы" и других известных музыкантов. Гарик Сукачев начал на фестивале тур, приуроченный к своему 60-летию, "Би-2" сыграли последний концерт турне "Горизонт событий", а Lumen - программу "20 лет" на бис. Команда "Мумий Тролль" подготовила сет с главными хитами альбома "Морская", специальные программы привезут Дельфин, "Сурганова и Оркестр", Mordor, Нейромонах Феофан и другие.