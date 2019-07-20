Пьер Ришар заявил, что не нуждается в гражданстве России, чтобы любить ее

ЕССЕНТУКИ, 20 июля. /ТАСС/. Французский актер и режиссер Пьер Ришар не планирует просить о российском гражданстве, поскольку не нуждается в официальных документах для того, чтобы любить Россию. Об этом актер, ставший почетным гостем II кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ" в Ессентуках, рассказал журналистам.

"Очень люблю Россию, русских людей и чувствую, что россияне тоже любят меня, - признался артист. - Я в России как The Beatles, только их было много, а я - один".

У Ришара спросили, не хотел ли бы он получить российское гражданство. "У меня сразу возникло ощущение, что где-то рядом промелькнула тень Жерара Депардье, - пошутил Ришар. - Но это ведь как с женитьбой: не обязательно все официально оформлять, чтобы любить свою жену. Я и так люблю Россию, без всяких специальных документов".

О Ессентуках

Ришар приехал в Ессентуки по приглашению президента и основателя фестиваля - актера Эвклида Кюрдзидиса. "Россию я знаю очень хорошо, может быть даже лучше, чем некоторые россияне, - сказал Пьер Ришар. - Я проехал почти по всей стране, был в Ханты-Мансийске, в Екатеринбурге, в Самаре, в Уфе, в других городах, был, конечно, в Москве. Теперь доехал и до Ессентуков. Мне не хватало этого города в моем списке".

Пьер Ришар уже успел побывать на экскурсии в Пятигорске, где прошелся по лермонтовским местам. "Я поражен природой, очень красиво, - сказал актер. - Я посетил домик Лермонтова, было интересно. Сейчас только об этом и говорю, если бы я был поэтом, представляете, какие замечательные стихи я мог про это написать?"

Кроме того, Пьер Ришар попробовал и местную минеральную воду. "Впервые сегодня утром стоял в очереди за водичкой со всеми курортниками, - сообщил артист. - Я даже не думал, что когда-нибудь буду стоять в очереди за водой. Я столько воды в жизни своей не пил".

О фестивале

"Думаю, это прекрасно, что существуют фестивали, они дают жизнь нашему кино, - считает артист. - Кино должно быть доступным, оно существует не только для элиты, публика должна видеть и новые фильмы, и живых актеров. Только такие встречи сделают кинематограф по-настоящему популярным".

Пьер Ришар не только посетит церемонию открытие кинофестиваля в Ессентуках, но и заложит именную плиту на "Аллее звезд" в центре города, где киносмотр будет проходить до 27 июля. Кроме того, после открытия покажут фильм "Игрушка" с участием артиста. "Обожаю фильм "Игрушка", - сказал актер. - Это комедия, но она затрагивает серьезные социальные моменты - говорит про власть, про деньги, отцовство". Также Ришар пообещал, что обязательно приедет и на третий по счету фестиваль "Хрустальный Источникъ".

Ришар о кино и Депардье

Артиста попросили дать совет начинающим кинематографистам. "Путь не бывает простым, - сказал Ришар. - Даже от одного человека к другому путь бывает сложным. Главное для творческих людей: талант, работа над собой и удача. А потом каждый сам ищет свою дорогу и между этими тремя китами находит свой путь".

Рассуждая о современном кинематографе, Пьер Ришар призвал не идеализировать то, что было раньше. "Я бы никогда не позволил себе сказать, как хорошо был раньше, - пояснил актер. - Сейчас много молодых талантливых актеров и режиссеров. Просто мы раньше больше времени тратили на то, чтобы создать фильм, мы могли позволить себе быть поспокойнее, сейчас жизнь проходит в других ритмах и в стрессе".

Рассказывая о собственных творческих планах, Пьер Ришар признался, что очень много работает. "Позавчера был в Марокко, снимался в фильме, месяц назад был в Италии, снимался в очень серьезной картине, а завтра вернусь к себе домой во Францию и ничего не буду делать, совсем ничего, ничегошеньки, - с улыбкой отметил он. - Моя семья ждет только лишь одного - чтобы я их отвез на каникулы".

На вопрос, не утомляет ли его популярность, Ришар ответил кратко: "Нет". Он пояснил, что всюду, где он появляется, люди ему улыбаются. "Как можно не ценить?", - спросил актер. Он также рассказал, что снимается в кино уже почти 50 лет. "Я никогда не воспринимал свою работу именно как работу, - добавил артист. - Если ты работу не любишь - ты от нее устаешь. А я не работаю, я себя развлекаю. Я уже 50 лет на каникулах".

У Пьера Ришара спросили, не планирует ли он еще раз сняться вместе с Жераром Депардье. "Мы редко снимаемся вместе, наверное, так лучше для моей нервной системы, - пошутил актер. - Я очень его люблю, не всегда с ним согласен, но мы останемся друзьями до конца наших жизней".

Секрет долголетия

В августе этого года Пьер Ришар отметит 85-летие. У актера спросили, как ему удается так отлично выглядеть. "Секрет прост: я стараюсь сохранить в себе те удивление и восторг, которые испытывал от жизни, когда мне было восемь лет, - сказал актер. - Хотя иногда кажется, что мне по-прежнему восемь лет и есть".