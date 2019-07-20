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Северный Кавказ

Кинофестиваль "Хрустальный Источникъ" поможет привлечь в Ессентуки туристов

Мероприятие проходит при поддержке правительства края

ЕССЕНТУКИ, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль популярных киножанров "Хрустальный Источникъ", который открывается в Ессентуках (Ставропольский край), будет способствовать увеличению туристического потока в регион Кавказских минеральных вод, сообщил журналистам глава этого города-курорта Александр Некристов.

"И с проведением этого фестиваля турпоток увеличивается. В этом году регион Кавминвод выстрелил по событийному туризму. Благодаря той политике, которая сегодня проводится на уровне края губернатором, и, на мой взгляд, это очень взвешенный и правильный путь. Привлекать туристов и продвигать курорты за счет событийки", - сказал Некристов.

По его словам, событийные мероприятия - это не только праздники для жителей и гостей курорта, это также вложение в продвижение курортов и инвестиции в экономику. В преддверии фестиваля, по словам главы города, была проведена большая работа в части озеленения, благоустройства, уборки.

"Ессентуки уже перевыполнили план по курортному сбору более чем на 4 млн. По количеству отдыхающих, если брать в динамике за последние три года, в первом полугодие этого года был беспрецендентный рост. В целом по полугодию мы приросли в районе 9%, а второй квартал - это как раз тот период, когда мы активно занялись событийкой, провели фестиваль фейерверков, курортные сезоны, кинофестиваль, второй квартал дал нам прирост 13%. По году прогноз достаточно оптимистичный, потому что это не последнее крупное событийное мероприятие, которое будет проходить в регионе Кавминвод", - добавил глава города.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Мероприятие проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.

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РоссияСКФО
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