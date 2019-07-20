Кинофестиваль "Хрустальный Источникъ" открылся в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье

ЕССЕНТУКИ, 20 июля. /ТАСС/. Второй кинофестиваль "Хрустальный Источникъ" открылся в городе-курорте Ессентуки в Ставропольском крае. Он собрал около 18 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-лужбе городской администрации.

"На открытии фестиваля пришли около 18 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

"Второй год подряд Ессентуки превращаются в столицу искусства и кино. Мы принимаем созвездие известных и легендарных людей", - отметил на церемонии открытия смотра председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, добавив, что для края - это большое событие.

Глава города пожелал интересных встреч, творческих открытий, ярких и приятных впечатлений не только от просмотра работ, но и от пребывания в Ессентуках.

Почетным гостем кинофестиваля в этом году тал французский актер Пьер Ришар, который не раз бывал в РФ, приезжал на кинофестивали и представлял свои спектакли. Он шутит, что "больше путешествовал по России, чем сами россияне". По словам актера, он любит русскую культуру, литературу - в особенности произведения Ивана Тургенева.

По красной дорожке помимо Ришара прошли Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, Лариса Гузеева и другие артисты.

О кинофестивале

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы "В Кейптаунском порту", "Последнее испытание", "Это не навсегда", "Дорогой папа" и другие. Президент и основатель фестиваля - актер Эвклид Кюрдзидис. По его словам, также на Театральной площади планируется разместить "звезды" Катрин Денев, ставшей гостьей кинофестиваля в 2018 году, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Ирины Муравьевой, которые планируют присутствовать на церемонии.

По данным пресс-службы кинофестиваля, организаторы подготовили программу для детей и спецпроекты, посвященные короткометражному кино и 100-летию ВГИКа, а также образовательный проект, на участие в котором поступило более 70 заявок. Ожидаются благотворительные показы, творческие встречи с артистами.

Кроме того, в рамках фестиваля в 2019 году впервые состоятся съемки шести короткометражных фильмов. "Проекты на всех стадиях будет курировать художественный руководитель - кинорежиссер, оператор Сергей Мокрицкий", - уточнили в пресс-службе.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Фестиваль проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.