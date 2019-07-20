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Северный Кавказ

Кинофестиваль "Хрустальный Источникъ" открылся в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье

Мероприятие собрало 18 тыс. человек

ЕССЕНТУКИ, 20 июля. /ТАСС/. Второй кинофестиваль "Хрустальный Источникъ" открылся в городе-курорте Ессентуки в Ставропольском крае. Он собрал около 18 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-лужбе городской администрации.

"На открытии фестиваля пришли около 18 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

"Второй год подряд Ессентуки превращаются в столицу искусства и кино. Мы принимаем созвездие известных и легендарных людей", - отметил на церемонии открытия смотра председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, добавив, что для края - это большое событие.

Глава города пожелал интересных встреч, творческих открытий, ярких и приятных впечатлений не только от просмотра работ, но и от пребывания в Ессентуках.

Почетным гостем кинофестиваля в этом году тал французский актер Пьер Ришар, который не раз бывал в РФ, приезжал на кинофестивали и представлял свои спектакли. Он шутит, что "больше путешествовал по России, чем сами россияне". По словам актера, он любит русскую культуру, литературу - в особенности произведения Ивана Тургенева.

По красной дорожке помимо Ришара прошли Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, Лариса Гузеева и другие артисты.

О кинофестивале

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы "В Кейптаунском порту", "Последнее испытание", "Это не навсегда", "Дорогой папа" и другие. Президент и основатель фестиваля - актер Эвклид Кюрдзидис. По его словам, также на Театральной площади планируется разместить "звезды" Катрин Денев, ставшей гостьей кинофестиваля в 2018 году, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Ирины Муравьевой, которые планируют присутствовать на церемонии.

По данным пресс-службы кинофестиваля, организаторы подготовили программу для детей и спецпроекты, посвященные короткометражному кино и 100-летию ВГИКа, а также образовательный проект, на участие в котором поступило более 70 заявок. Ожидаются благотворительные показы, творческие встречи с артистами.

Кроме того, в рамках фестиваля в 2019 году впервые состоятся съемки шести короткометражных фильмов. "Проекты на всех стадиях будет курировать художественный руководитель - кинорежиссер, оператор Сергей Мокрицкий", - уточнили в пресс-службе.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Фестиваль проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.

Теги
РоссияРишар, ПьерСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
Пьер Ришар получил в Ессентуках приз "За высокое служение искусству"
Церемония награждения прошла на открытии кинофестиваля "Хрустальный Источникъ"
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