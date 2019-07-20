Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

КЛИН /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Саундтрек к выходящему осенью комиксу о Бэтмене будет содержать специально написанную для него песню и компиляцию треков российской группы Lumen. Об этом вокалист и автор песен группы Рустем Булатов рассказал на пресс-конференции на поле фестиваля "Нашествие" в субботу.

"Мы решили посотрудничать, с подачи издательства "Азбука-Аттикус" поучаствовать в очень интересном проекте - мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу. Это будет первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, <…> посвященных одной законченной истории, которая называется "Металл". <…> В сентябре уже начнет издаваться серия, и в подарочном издании будет компакт-диск с этим сборником", - сказал музыкант журналистам.

Он добавил, что уже прочитал комикс, созданием саундтрека к которому занята группа. "Мне уже довелось познакомиться со всеми выпусками, там происходят невероятные события, участвуют практически все супергерои, которые были придуманы компанией DC. <…> Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто прочитал [комикс], она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб", - отметил Булатов. По его словам, специальную песню к выходу комикса в США записывала группа Sepultura.

Бэтмен - это персонаж комиксов, супергерой, преследующий преступников на улицах вымышленного города Готэм-сити. Права на него принадлежат американскому издательству DC Comics. Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус". Образ Бэтмена в разное время воплощали на экране такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек.

Уфимская группа Lumen была основана в 1998 году. В 2004 году она впервые выступила на главной сцене "Нашествия".

В 2019 году "Нашествие" проходит в юбилейный двадцатый раз. Основная программа фестиваля разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На фестивале организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра", на которых выступят более 130 коллективов.