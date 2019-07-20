Фестиваль "Опера - всем" завершится "Севильским цирюльником" Россини в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Самая знаменитая опера Джоаккино Россини - "Севильский цирюльник" - прозвучит в воскресенье на Парадном плацу Екатерининского дворца в музее - заповеднике "Царское село". Этим исполнением под открытым небом завершится фестиваль "Опера - всем", на который вход для всех желающих всегда свободный.

"Дирекция музея-заповедника давно просила нас привезти именно "Севильского цирюльника", и мы рады, что выполнили их просьбу, тем более, что эта опера любима всеми поклонниками этого жанра", - сказал ТАСС музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, который встанет в этот день за дирижерский пульт. Он поблагодарил руководителей музея за сотрудничество с фестивалем, благодаря чему в палитре "Царского села" появилась и оперная составляющая.

Постановщиком спектакля выступил художественный руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай (Австрия). Как надеется режиссер и художник-постановщик Юлия Гольцова, барочный фасад Екатерининского дворца напомнит о времени, в котором происходит действие оперы.

Все надежды маэстро, режиссера и исполнителей связаны с благоприятным прогнозом погоды на воскресенье, поскольку нынешний фестиваль оказался "самым дождливым" за все восемь лет своей истории. Из-за обильных осадков на час пришлось задержать начало оперы "Орлеанская дева" Петра Чайковского на Соборной площади Петропавловской крепости. А оперу "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова на Елагином острове из-за дождя вообще не удалось исполнить до конца. Тем не менее три первых спектакля (была показана еще опера "Богема" Джакомо Пуччини) собрали более 10 тыс. зрителей. А благодаря телетрансляции эта аудитория увеличилась в несколько раз. Прямую трансляцию "Севильского цирюльника" будет вести телеканал "Санкт-Петербург".

Фестиваль "Опера - всем" - одна из музыкальных жемчужин Санкт-Петербурга. Он приобщает к оперному жанру тысячи горожан и привлекает своей экзотикой многочисленных туристов, показывая, как архитектура Петербурга может войти в гармонию с оперными шедеврами. Финансовую поддержку фестивалю оказывают городской комитет по культуре и спонсоры.