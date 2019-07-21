СМИ: новые "Мстители" обходят рекорд "Аватара" по кассовым сборам

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Фантастический фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) установит новый мировой рекорд кассовых сборов и обойдет блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар" (Avatar, 2009), удерживавший пальму первенства в течение 10 последних лет. Об этом сообщил в субботу журнал Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться.

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться. Краткое содержание предыдущих фильмов

Согласно этим данным, к субботе картина Marvel Studios набрала в мировом прокате $2,7892 млрд и точно наберет еще $500 тыс., необходимых, чтобы отодвинуть на второе место "Аватар" ($2,7897 млрд).

Помимо новых "Мстителей" и "Аватара", три фильма в истории набрали более $2 млрд в мировом прокате. Речь идет о блокбастерах "Титаник" (Titanic, 1997 - $2,187 млрд), "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015 - $2,068 млрд) и "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018 - $2,048 млрд).

Касса новых "Мстителей" в Северной Америке достигла $853 млн, а в остальных странах - $1,9 млрд. В Китае сборы от проката блокбастера составили $614 млн. В Великобритании данный показатель достиг $114 млн, в Южной Корее - $105 млн, в Бразилии - $85 млн, в Мексике - $77 млн.

В мировой прокат фильм вышел 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.