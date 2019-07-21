Шоу французского уличного театра завершает на ВДНХ фестиваль искусств "Вдохновение"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перформанс "Кинематика жидкости" (Mu -cinematique des fluides) французского уличного театра Transe Express завершает V Международный фестиваль искусств "Вдохновение", проходящий на ВДНХ. Под открытым небом артисты выполняют трюки на высоте 15 м и перевоплощаются в морских и космических чудовищ.

"Кинематика жидкости - это физический термин, это наука о движении жидкости. Весь наш спектакль проходит в воздухе, воде - жидкости, мы делаем это с помощью механических объектов, кранов, у нас очень много движения, наши механизмы движутся, как цветок, как водоросли. "Мю" - имя собственное, это мифологическое название затерянной земли под водой, наподобие Атлантиды", - объяснил ТАСС название спектакля один из создателей шоу Матьё Номан.

Зрители на 50 минут переносятся в воображаемое путешествие и вместе с артистами, рассказывающими о происходящем при помощи пластики, акробатических трюков, звуков, музыки и спецэффектов, совершают путешествие через четыре элемента: землю, огонь, воздух и воду. По словам Номана, сама история очень простая: главные герои - девушка-садовник и пастух морского стада странных существ - на протяжении всего действа идут друг к другу навстречу.

"Мы вдохновились творчеством Миядзаки [японского мультипликатора], японской анимацией, попытались сделать простую историю с помощью сложных механизмов. Это просто история встречи двух людей, которые потом куда-то уезжают", - поделился создатель.

Основной декорацией выступает установленный на площади Промышленности шар, напоминающий "большой камень" или "доисторическое ископаемое". Эта механическая конструкция то раскрывается, то трескается, то превращается в цветок, на лепестках которого парят в воздухе настоящие музыканты, а в конце спектакля "цветок" и вовсе взмывает в воздух уже в форме медузы, "уплывая" от главных героев.

Как подчеркнул Номан, для постановщиков было очень важно создать "настоящую встречу с публикой". "Мы сделали спектакль крупного формата, мы работаем на открытом воздухе, в парке, в настоящем городе, и нам важна встреча с городом, с Москвой", - сказал он. Поэтому для участия в постановке создатели позвали 19 российских актеров, которые разделили условную сцену с французскими коллегами.

О театре и фестивале

Воздушный театр Transe Express был основан в 1982 году танцовщицей Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом. Их первое выступление в Москве состоялось в 2001 году в рамках Всемирной театральной олимпиады.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" проводится в Москве в пятый раз. В программе представлены постановки театров из Бельгии, Италии, Франции, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Армении и России. Фестиваль проходит на ВДНХ с 5 по 21 июля.