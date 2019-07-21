Александр Городницкий получил первую премию Евгения Евтушенко "Больше, чем поэт"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Поэт и композитор Александр Городницкий награжден первой премией Евгения Евтушенко "Больше, чем поэт". Церемония вручения и концерт лауреата ко дню рождения Евгения Евтушенко состоялись в воскресенье в музее-галерее поэта в Переделкине.

"Сегодня волнительный день, я рада, что эта премия есть, мы вручаем ее сегодня практически через два дня после дня рождения Евгения Александровича, рада, что именно эта премия будет вручаться в музее, его детище, и на той же сцене, на которой он выступал, сегодня будет выступать первый лауреат премии "Больше, чем поэт" Александр Городницкий", - сказала вдова поэта Мария Евтушенко.

Городницкий, получая премию, отметил, что она для него особенно важна, потому что имеет личный характер. "Я тоже "шестидесятник", мы одной крови, мы верили в социализм с человеческим лицом и очень жаль, что эта вера оказалась, может быть, и неверной, но уже по-другому быть не может, потому что люди делятся не только на конфессии, национальности, но еще и на поколения и Евгений Евтушенко был самым ярким поэтом этого поколения. Поэтов было много в России, но поэтов, которые воспринимали гражданственность, как основное предназначение в жизни в самые сложные моменты российской истории, было только два: Пушкин и Евтушенко. И тот и другой обладали поэтическим даром, абсолютной искренностью и честностью. Для меня большая честь получить премию, носящую его имя", - подчеркнул он.

Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы, которые переведены на многие языки и включены в школьные программы. Песня Городницкого "Атланты", написанная в 1963 году и начинающаяся словами "Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди", считается неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

Независимая премия Евгения Евтушенко "Больше, чем поэт" была учреждена группой друзей Евгения Александровича, которые пожелали остаться неизвестными. Лауреат получил приз, сделанный из карельской березы, таким образом организаторы отчасти напомнили о стихотворении Евгения Евтушенко "Карликовые березы". Обладатели премии в дальнейшем будут выбираться раз в два года среди поэтов и писателей, которые известны также своей общественной деятельностью.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.