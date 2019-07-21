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Metallica исполнила "Группу крови" на концерте в "Лужниках"

Многотысячная толпа подпевала американским рокерам
© ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" во время концерта на московском стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба организатора гастролей, компании SAV Entertainment.

Metallica уже второй год выступает с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне.

В прошлый раз легендарные музыканты выступали в Москве в августе 2015 года. Нынешний приезд станет их шестым визитом в Россию, первый состоялся в 1991 году.

Metallica основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом и является одной из самых влиятельных метал-групп мира. На сегодняшний день коллектив выпустил десять студийных пластинок, которые были проданы в общей сложности тиражом более 125 млн экземпляров.

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