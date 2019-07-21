Серия спектаклей и кинопоказов пройдет в Москве и области в честь юбилея Шукшина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Театральные постановки по произведениям заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия Шукшина и бесплатные показы его фильмов пройдут в Москве с 22 по 28 июля к 90-летию со дня рождения писателя.

"Шукшин - уникальное явление в нашей литературе и кинематографе. Он писал про нашу страну... все его творчество до сих пор полно и живо воспринимается зрителем, он стоит для меня в одном ряду с Гоголем и Булгаковым. По такому признаку истинности мы не могли пройти мимо, конечно", - поделился с ТАСС директор театра-музея "Булгаковский дом" Николай Голубев.

Театральная программа

Продюсер театра "Студия. Project" Надежда Ларина рассказала ТАСС, что 22 июля режиссер театра Алексей Доронин ставит спектакль "Шукшин: один день из сельской жизни" в "Доме Высоцкого на Таганке". "Этот спектакль по рассказам Шукшина очень знаковый для театра, и он непосредственно связан с писателем. Когда мы его создавали, то специально ездили в село Сростки (родина писателя - прим. ТАСС), жили там 4 дня, чтобы максимально погрузиться в эту атмосферу, посмотреть, как вживую это выглядит, мы провели очень много интервью, общались с местным народным ансамблем, собирали у них частушки, песни, слушали рассказы, там были люди, которые знали лично Василия Макаровича. <…> По факту у нас у каждого актера для своего персонажа есть живые прототипы тех людей, которых мы там увидели, потому что поняли, что эти люди практически не изменились с тех пор, как писал про них Василий Макарович, даже новое поколение, абсолютно современное, но, с точки зрения личностной, как люди, как характеры они абсолютно точно такие же, как персонажи его рассказов, написанных десятилетия назад", - поделилась она.

По мнению Лариной, проза Шукшина кажется простой, но вся ее глубина именно в этой простоте: "Она простая, как простой народ, а страсти там мощнее, страшнее, чем у Шекспира". "Проза очень хорошо ложится на театр, потому что там каждый персонаж характерный, он будет яркий, сочный, искрометный. Очень важно, чтобы это не стало пародией городских на сельскую жизнь, чтобы к этим персонажам подходили с любовью", - добавила продюсер.

Режиссер спектакля Алексей Доронин назвал Шукшина человеком эпохи возрождения. "Как и Владимир Высоцкий, Василий Макарович полюбился людям как персона, сам по себе он грандиозная фигура, которая все в себя включала, человек эпохи возрождения, который имел все. Эта его грандиозность и величина, которая идет дальше жанров "рассказ" или "повесть" и уходит в его романы, стала основополагающим камертоном для поколения 1970-1980-х годов", - отметил собеседник агентства.

В "Булгаковском доме" 24 июля покажут моноспектакль "Пять рассказов Шукшина" режиссера Бориса Фурнэ. Главную роль в постановке играет Владимир Борисов. "Владимир Борисов похож на Шукшина по энергетике и настроению, он удивительный актер, потому что перерождается, на сцене и за сценой его можно не узнать. Это сходство скорее психофизическое, чем физическое, больше идет от души, чем от тела", - сказал директор театра-музея.

"Знаете, прошло уже очень много времени, эти советские реалии уже далеки, а творчество Шукшина живет до сих пор, не умирает и будет жить дальше, это значит, что он докопался в своих творческих исканиях до какой-то истины, до нас", - добавил он.

В день рождения писателя (25 июля) на сайте Московского губернского театра состоится интернет-премьера спектакля по повести Василия Шукшина "Энергичные люди". Спектакль будет доступен для просмотра на сайте театра в течение двух дней: с 9 часов 25 июля до 23 часов 26 июля. Действие спектакля разворачивается в 70-е годы ХХ века, героями пьесы являются авантюристы и спекулянты эпохи соцреализма, сами себя они называют энергичными людьми. Роли в спектакле исполняют Сергей Вершинин, Александр Тютин, Галина Бокашевская, Вера Шпак и другие актеры, также в спектакле участвуют артисты Губернаторского оркестра Московской области.

Кинопрограмма

В кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы к 90-летию со дня рождения Шукшина бесплатно покажут фильм "Они сражались за Родину". Специальные бесплатные показы уже проходят в Подмосковье. В период с 19 июля по 4 августа Министерство культуры Московской области и Мособлкино при поддержке Госфильмофонда России и Министерства культуры РФ показывают художественный фильм "Живет такой парень" в библиотеках региона.

С 25 по 28 июля сеть городских кинотеатров "Москино" отметит 90-летие со дня рождения режиссера, писателя и актера бесплатным показом фильмов из архивов. В ретроспективу войдут не только режиссерские работы Шукшина, но и картины, где он сыграл яркие роли: отца в "Мужском разговоре", молодого учителя, получившего трудный класс ("Мишка, Серега и я"), механизатора со звучной фамилией Ревун ("Аленка"). Все фильмы будут показаны с пленки 35 мм.

25 июля исполнится 90 лет со дня рождения советского писателя, режиссера и актера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Василия Шукшина. Он известен как автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и исполнитель главных ролей в фильмах "Калина красная", "Печки-лавочки" и других.