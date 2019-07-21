Фестиваль "Нашествие" посетили около 200 тыс. человек

БОЛЬШОЕ ЗАВИДОВО /Тверская область/, 22 июля. /ТАСС/. Юбилейный, двадцатый рок-фестиваль "Нашествие", который прошел в селе Большое Завидово в Тверской области с 19 по 21 июля, посетили около 200 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия рассказала его организатор, генеральный директор компании "Мультимедиа холдинг" Евгения Киселева.

Она отметила, что это сопоставимо с показателями прошлых лет. "По количеству гостей у нас те же показатели: примерно 200 тыс. человек за четыре дня. Мы все-таки больше обращаем внимание на то, чтобы дать людям, которые к нам приезжают, комфорт, работаем в этом направлении", - добавила Киселева.

Она поблагодарила ведомства, обеспечивавшие безопасность на фестивале. "Более 3 тыс. сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ОМОНа, частных охранных предприятий, ГИБДД - все они работают над тем, чтобы нам здесь было максимально комфортно. Им отдельная благодарность за их тяжелую работу. К счастью, особых нарушений, каких-то проблем на фестивале не отмечено, что тоже показатель их высокого профессионализма", - подчеркнула генеральный директор "Мультимедиа холдинга".

По словам организаторов, на фестиваль было привезено около 500 тонн продуктов.

А в работавшем на территории "Нашествия" ЗАГСе заключили союз более 600 пар.

Музыканты о фестивале

Многие артисты, выступавшие на фестивале, участвовали в нем не впервые. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, например, перед своим выступлением заявила журналистам, что не представляет без него современной России. "Я не могу поверить, что уже 20 лет прошло, что уже 20 лет этому единственному рок-н-ролльному фестивалю в нашей стране. <…> Я не представляю себе эту страну без этого фестиваля", - призналась певица.

По ее мнению, за два десятилетия фестиваль "стал цивилизованным" и "невероятно масштабным". "Несмотря на огромное количество фестивалей, я не могу себе представить ни одного такого громадного open air, причем такого стойкого, потому что ведь сколько было мест дислокации, сколько раз это менялось, сколько раз его пытались закрыть и не провести, тем не менее он держится", - сказала Арбенина.

Для солиста группы "Ундервуд" Владимира Ткаченко фестиваль - это в первую очередь слушатели. "Мы действительно наполнены посещением "Нашествия" гораздо больше, чем обычно, потому что у нас появились дела - поэтические и космические. Ну и, конечно же, это встреча с самой большой и яркой публикой - это публика "Нашествия", - заявил певец.

Лидер группы "Серьга" Сергей Галанин, участвовавший в "Нашествии" в 13-й раз, считает, что со временем состав зрителей фестиваля меняется. "Мы в этом смысле тоже, мягко говоря, взрослеем, поэтому каждый раз как заново: и ты другой, и какие-то новые люди всегда. И новые лица, и новые взгляды - это очень здорово, это говорит о том, что все живет. <…> Двадцать лет - это на самом деле очень серьезно, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше", - сказал он на фестивале журналистам.

Космическое "Нашествие"

Центральной темой "Нашествия" в 2019 году был космос. Официальным партнером фестиваля стала государственная корпорация "Роскосмос", поэтому на фестивале организовали ее павильон, в котором проходила выставка, посвященная истории космонавтики, и была представлена концепция российской комплексной программы исследования и освоения Луны.

В субботу на фестивале транслировался старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-МС-13" с космодрома Байконур, а также прошел сеанс связи с Международной космической станцией. Находящийся на орбите космонавт Алексей Овчинин признался, что в музыке предпочитает тяжелый рок, а посетители фестиваля спели для него его любимую песню о космосе - "Трава у дома" группы "Земляне".

На сцене фестиваля вели сеанс связи и комментировали запуск космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский. А в воскресенье для флешмоба "Космический смайл" посетители "Нашествия" выстроились на поле в огромные римские цифры ХХ, символизирующие двадцатилетие фестиваля. Это было сделано для того, чтобы их заснял пролетавший над полем космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Фестиваль и благотворительность

Гуманитарные проекты занимают серьезное место на фестивале. В рамках проекта "Рок против лейкоза" благотворительный фонд "Фонд борьбы с лейкемией" сотрудничает с фестивалем уже четыре года. Доходы от продажи сувениров с фестивальной символикой и пожертвования фанатов рока идут на помощь больным лейкемией, в том числе на операции по пересадке костного мозга. "У нас в этом году традиционно присутствует Фонд борьбы с лейкемией, мы видим, что это искренние люди, которые любят свою работу, и нам это нравится", - сказал продюсер фестиваля, заместитель генерального директора "Мультимедиа холдинга" Андрей Матвеев.

Отдельная благотворительная акция связана с фотовыставкой об истории фестиваля. "Если вы были на выставке, то видели, что на некоторых фотографиях написано, что они являются участниками благотворительного аукциона. Эта акция продлится на [сайте] planeta.ru до 1 августа, там мы выставляем на продажу большие фотографии с артистами, которые дали свое разрешение, с их автографами. Деньги, которые мы выручим с этой истории, planeta.ru прямым совершенно образом отправляет на ремонтные работы детского дома Конакова - это наш вклад земле, которая нас принимает, и наш социальный внутренний долг", - рассказал Матвеев журналистам.

Кроме того, три года подряд организаторы "Нашествия" дарят больницам Тверской области машины скорой помощи. "Кроме того, мы проводим новогоднюю акцию, когда мы спрашиваем у детишек в детских домах Тверской области, что они хотели бы, чтобы им принес Дед Мороз, и люди, которые хотят поучаствовать в этом, покупают конкретные подарки для конкретных детей. Потом мы делаем выезды с нашими ведущими и дарим эти подарки этим детям", - сказала на пресс-конференции Киселева.

Специально для людей с инвалидностью на фестивале оборудовали палаточный городок, пандус напротив главной сцены, дорожку к нему со специальным покрытием для колясок. Тем, кто в этом нуждался, помогали волонтеры и представители некоммерческой организации "Доступ открыт".

О "Нашествии"

В 2019 году "Нашествие" состоялось в двадцатый раз. Основная программа фестиваля развернулась с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово, группа "Ленинград" выступила вечером 18 июля. На фестивале были организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра".

Участниками музыкального события стали 143 коллектива и исполнителя, в их числе "Мумий Тролль", "Би-2", Гарик Сукачев, ДДТ, Luna, Lumen, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, "Аквариум", "Сплин", "Серьга", Вадим Самойлов, "Пикник", Вячеслав Бутусов, "Чиж и Со", "Браво" и многие другие.