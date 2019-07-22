Конкурсная программа фестиваля короткометражного кино "Короче" собрала 37 фильмов

ТАСС, 22 июля. Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа. В конкурсную программу включили 37 фильмов, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы киносмотра.

"В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов, причем, как отмечает программный директор фестиваля Артем Рыжков, впервые в этом году большая часть программы - а именно 35 картин - это премьеры", - сказал собеседник агентства. Всего на участие в фестивале поступило более 1,5 тыс. заявок из 49 регионов России и 43 стран.

В частности, новую работу на "Короче" представит победительница 2018 года Виктория Рунцова. В ее картине "Теленок" сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Максим Иванов и Савелий Кудряшов. В ленте "Папа" Карины Чувиковой, которую также представят на площадке смотра, роли исполнили Константин Хабенский, Ян Цапник, Дарья Жовнер и другие.

В конкурс также вошли фильмы "Осторожно, хрупкое!" Глеба Суковатых, главного героя которой сыграл Максим Виторган, "Проводник" Александра Назарова с Аленой Бабенко, "Обмен" Аксиньи Гог с Федором Лавровым и Юрием Борисовым, "Интервью" Ивана Соснина с Алексеем Серебряковым, Мариной Васильевой и Юлией Ауг.

"Свой режиссерский дебют "Умри, Джульетта!" на "Короче" представит чемпион мира и призер Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин. В первой своей работе в главной роли он снял жену - актрису Ирину Гриневу", - отметили в пресс-службе.

Жюри, состав которого пока не назван, предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", а также определить обладателя спецприза. "Помимо конкурсной программы в рамках "Короче" зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции, участники которых будут объявлены позже", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль короткометражек

Фестиваль "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.