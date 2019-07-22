Пьер Ришар планирует представить в России спектакль с Матильдой Мэй

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Французский актер и режиссер Пьер Ришар рассчитывает привезти в Россию новый спектакль, в котором исполняет роль вместе с Матильдой Мэй.

"В Париже в конце этого года с Матильдой Мэй буду играть пьесу, - сказал артист в беседе с ТАСС, не уточнив название спектакля. - Это театр, где ничего не говорят. Матильде и мне нравится Чарли Чаплин, Бастер Китон,... немое кино. Потрясающий спектакль без слов".

На вопрос, привезет ли он постановку в Россию, Ришар ответил утвердительно и добавил, что хотел бы объехать с ней весь мир.

В августе Ришару исполнится 85 лет, отмечать юбилей он не планирует. "Совсем не буду отмечать, - сказал актер. - Родные, моя жена, дети говорят: "Давай праздновать день рождения!" Всем нравится, что у меня юбилей, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет".

Со своими спектаклями, в частности, с постановкой "Пьер Ришар III", актер уже проехал по России - от Москвы до Владивостока. А 20 июля Ришар стал почетным гостем II кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ" в Ессентуках.