Для будущих режиссеров появятся стипендии имени Говорухина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев учредил персональные стипендии имени Станислава Говорухина. Как следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации, на них могут претендовать студенты режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии.

"Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова", обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 000 рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно", - говорится в документе.

В правилах назначения персональных стипендий отмечается, что вуз должен ежегодно проводить конкурс на назначение стипендий. К нему будут допускаться те студенты, которые не имеют оценок "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" и обладают "личными творческими достижениями".

29 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Говорухина, которым, в частности, правительству поручалось учредить 10 персональных стипендий для студентов.

Председатель комитета Госдумы по культуре, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. Снял несколько десятков художественных фильмов, среди которых "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок".