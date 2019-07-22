Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Скульптура главного героя романа Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" появилась на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник вдова писателя Светлана Колесниченко.

"Установлена скульптура, через два дня будет еще установлен портрет [на могиле] Войновича. Скульптура замечательная, ее создавал один из двух братьев, очень известных и талантливых скульпторов - Микаэль Согоян. Они делали скульптуры Горбачеву, Примакову. У них много скульптур на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах, очень талантливые два брата. Они работали около месяца. Сама скульптура - 60 см, бронза. Настоящий Чонкин", - сказала она.

Как уточнил ТАСС автор работы, скульптор Микаэль Согоян, скульптура расположись справа от памятника, она представляет собой бронзовую фигуру Чонкина в военной форме.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР, ныне - Душанбе, Таджикистан). Является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001). Скончался 27 июля 2018 года в Москве на 86-м году жизни.