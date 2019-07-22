Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о Викторе Цое

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Студия "Рок" приступила к производству фильма Алексея Учителя "47" о лидере группы "Кино" Викторе Цое, в котором снимутся Евгений Цыганов, Надежда Калеганова и Паулина Андреева. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании "Экспоконтент", официального представителя международного рынка аудиовизуального контента в России.

"Студия "Рок" при поддержке российского Фонда кино, при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма "47". Съемки картины будут проходить в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария режиссер Алексей Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым", - говорится в сообщении.

Ранее Учитель сообщал журналистам, что название "47" носил последний альбом, который написал Виктор Цой.

Главным героем фильма является водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. Алексей Учитель подчеркивает, что события, происходящие во время этого путешествия, являются вымышленными.

На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя, образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев. Главные роли в фильме исполнят Евгений Цыганов и актриса МХТ им. А. П. Чехова Надежда Калеганова, для которой эта роль станет дебютом в кино. Также в картине примут участие Паулина Андреева, Марьяна Спивак и Игорь Верник.

Исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.