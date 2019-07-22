Фонд кино открыл прием заявок на поддержку фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2019 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) объявил о начале приема заявок на поддержку фильмов, которые выйдут в прокат в 3 и 4 кварталах 2019 года. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на сайте фонда.

"В соответствии с приказом Фонда кино от 26.12.2018 года № 111 установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2019 года с 22 июля по 2 августа 2019 года до 18-00 мск", - говорится в сообщении.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация отечественных кинофильмов в РФ и за рубежом.