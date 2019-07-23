Шесть фактов, которые вы могли не знать о мальчике, который выжил. Дэниелу Рэдклиффу — 30

Почему он не может завязывать шнурки? О чем он снял бы свой фильм? И зачем начал писать стихи?

Дэниела Рэдклиффа все знают по роли самого знаменитого волшебника ХХ века — Гарри Поттера. Представить любого другого человека на его месте невозможно, кажется, что самой судьбой ему суждено было стать частью хогвартского трио, которое, как сказала Макгонагалл, всегда оказывается там, где происходят какие-то неприятности. Он практически не выходил из этого амплуа в течение десяти лет, начав сниматься в 11-летнем возрасте. Немудрено, что для многих он так и остался "просто Гарри".

Описание На премьере фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год © REUTERS/Brad Rickerby BR/ME

Конечно, Рэдклифф ни за что бы не отказался от работы в экранизации книги Джоан Роулинг, даже если бы ему рассказали, что его ждет на съемках. Сложная логистика, переезды, пропуски в школе, а также ненависть одноклассников, которые относились к нему довольно враждебно, — то ли из зависти, то ли из вредности. Мало кто знает, что ему тяжело даются обычные бытовые вещи — движения, о которых остальные люди даже не задумываются, выполняя их на автомате. И мало кто задумывается, что слава тоже кружит голову, особенно совсем юным ее обладателям. Так, актеру пришлось пережить несколько стадий депрессии, алкоголизма и всяких других недугов, справиться с которыми ему помогли родители и близкие.

Описание На съемках фильма "Женщина в черном", 2010 год © EPA/NICK WALL

Ну и конечно, творчество: погрузившись в работу, Дэн стал звездой таких фильмов, как "Женщина в черном" (режиссер Джеймс Уоткинс), "Рога" (режиссер Александр Ажа), "Виктор Франкенштейн" (режиссер Пол Макгиган), "Иллюзия обмана 2" (режиссер Джон М. Чу) и других. Всего за ним числится больше четырех десятков фильмов. Мы собрали несколько фактов о Рэдклиффе, которые могут вас удивить. Читает рэп и делает это довольно неплохо Дэниел всегда говорил, что очень любит рок-музыку, а среди своих фаворитов называл группы Sex Pistols, Nirvana, Led Zeppelin и другие. В то же время, и это всех удивляет, Дэниел большой фанат хип-хопа и сам прекрасно читает рэп. Это он продемонстрировал на шоу Джимми Фэллона. Там актер исполнил композицию Alphabet Aerobics группы Blackalicious, приведя в восторг всю аудиторию.

' YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

Кроме этого, Рэдклифф неоднократно был замечен в разных караоке-барах, где также не стеснялся демонстрировать свои хип-хоп умения. Еще он очень любит Эминема — одно время в интернете гуляло видео, где он исполнял The Real Slim Shady.

А еще он снялся в клипе британской группы Slow Patrol на песню Beginners. У Рэдклиффа есть писательский псевдоним Под именем Джейкоб Гершон актер публикует собственные стихи, поэмы и короткие рассказы. Он признается, что на большой роман у него вряд ли хватило бы терпения и сил, а вот от работы над малыми формами, он получает большое удовольствие. Его книга со стихами была напечатана самиздатом ограниченным тиражом 3000 экземпляров (вот повезло кому-то!).

Главная тема в его стихах — отношения между людьми. Он рассуждает о неверности, любви, бывших своих бывших, проблемах общения с куртизанками и все в таком духе. Дэн считает, что так ему удается показать больше самого себя обществу: как бы сильно ты ни вкладывался в свою актерскую работу, по факту ты все равно просто произносишь слова других людей. Так ему удалось обрести собственный голос. Любит русскую классику Несколько лет назад Рэдклифф сказал, что если бы он был режиссером, то обязательно снял фильм по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кроме того, он жаловался, что вокруг него не так уж много людей, которые читают русскую классику. Иногда ему хочется поговорить о Гоголе или Толстом, но, к сожалению, не с кем. "Гарри Поттер и философский камень" это не первый его фильм Дебютировал актер в "Дэвиде Копперфильде" режиссера Саймона Кёртиса в 1999 году. Там ему досталась роль юного иллюзиониста. Интересно, что его двоюродную бабушку, Бетси Тортвуд, сыграла Мэгги Смит, с которой они встретятся спустя два года на съемках первого фильма поттерианы. В течение всех восьми картин Смит была бессменным деканом факультета Гриффиндор — Минервой Макгонагалл.

Обожает театр и много играет в спектаклях У актеров, прославившихся благодаря фильмам, не всегда находится время на театр (хотя многие из тех артистов, что сейчас у всех на слуху, начинали именно со сцены). Несмотря на плотный съемочный график, Рэдклифф всегда находит время на работу в театре.

Описание Сцена из спектакля "Эквус" по пьесе Питера Шеффера, Лондон, 2007 год © REUTERS/Dylan Martinez

У него, например, есть спектакль "Эквус" по пьесе Питера Шеффера, в котором ему пришлось сыграть сцену обнаженным (что было для него, по признанию самого актера, дико неудобно, но со временем он привык). Он сыграл одну из ведущих ролей в пьесе Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", которую представили на сцене Национального театра в Лондоне честь 50-летия со дня первой постановки.

' YouTube / Broadway/ PALACE/ AMC'