Космическое "Нашествие". Двадцатый фестиваль посетили около 200 тыс. человек

Двадцатый рок-фестиваль "Нашествие" прошел в селе Большое Завидово в Тверской области. Его посетили около 200 тыс. человек.

Основная программа фестиваля развернулась с 19 по 21 июля, группа "Ленинград" выступила вечером 18 июля.

Темой крупнейшего в России музыкального open air в этом году стал космос. Официальным партнером фестиваля выступила государственная корпорация "Роскосмос", в павильоне которой проходила выставка, посвященная истории космонавтики, также была представлена концепция российской комплексной программы исследования и освоения Луны.

На фестивале были организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра".

Участниками музыкального события стали 143 коллектива и исполнителя, в их числе "Мумий Тролль", "Би-2", Гарик Сукачев, ДДТ, Luna, Lumen, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, "Аквариум", "Сплин", "Серьга", Вадим Самойлов, "Пикник", Вячеслав Бутусов, "Чиж и Со", "Браво" и многие другие.