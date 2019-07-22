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Космическое "Нашествие". Двадцатый фестиваль посетили около 200 тыс. человек

Его участниками стали более 140 коллективов и исполнителей
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Описание
© Александр Рюмин/ТАСС
Отъезд участников Всероссийского музыкального фестиваля под открытым небом "Нашествие - 2019" с Ленинградского вокзала
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы "Ночные снайперы" певица Диана Арбенина
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© Александр Рюмин/ТАСС
Солистка группы Louna Лусинэ Геворкян
© Александр Рюмин/ТАСС
Барабанщик группы Louna
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник)
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Член основного экипажа МКС 55/56 космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Лидер группы "Наив" Александр "Чача" Иванов
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Участник группы "Браво" Евгений Хавтан (второй справа)
© Александр Рюмин/ТАСС
Участник группы "Сплин" Александр Васильев
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС

Двадцатый рок-фестиваль "Нашествие" прошел в селе Большое Завидово в Тверской области. Его посетили около 200 тыс. человек.

Основная программа фестиваля развернулась с 19 по 21 июля, группа "Ленинград" выступила вечером 18 июля.

Темой крупнейшего в России музыкального open air в этом году стал космос. Официальным партнером фестиваля выступила государственная корпорация "Роскосмос", в павильоне которой проходила выставка, посвященная истории космонавтики, также была представлена концепция российской комплексной программы исследования и освоения Луны.

 На фестивале были организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра".

Участниками музыкального события стали 143 коллектива и исполнителя, в их числе "Мумий Тролль", "Би-2", Гарик Сукачев, ДДТ, Luna, Lumen, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, "Аквариум", "Сплин", "Серьга", Вадим Самойлов, "Пикник", Вячеслав Бутусов, "Чиж и Со", "Браво" и многие другие.

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