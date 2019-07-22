Государство выделит деньги на новые серии мультфильмов "Веселая карусель" и "Умка"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новые выпуски мультфильмов "Веселая карусель", "Приключения Пети и волка", "Умка" и еще 47 анимационных фильмов получат государственную поддержку в 2019 году, сообщается в понедельник на сайте Минкультуры.

"Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, в том числе 10 проектов студии "Союзмультфильм". Это, в частности, новые выпуски "Веселой карусели", а также "Приключения Пети и волка" и "Умка", - говорится в сообщении.

В список анимационных фильмов, которые получат бюджетные средства в 2019 году, вошли также "Малышарики-5", "Бодо Бородо. Путешествия", "Динозавр Рики", третий выпуск "Мультипелки", "Лунтик и его друзья", "Белка и Стрелка. Тайны космоса", "Гора самоцветов" и другие.

Отмечается, что в категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин.

"Всего в 2019 году экспертный совет рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 - в категории авторской анимации", - отмечено в сообщении.