Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве. Обладательница пяти премий Grammy даст концерт на стадионе "ВТБ-Арена", сообщила журналистам пресс-служба организатора (компания SAV Entertainment).

Российская часть европейского турне артистки - The X Tour - стартовала 21 июля в Санкт-Петербурге. В российской столице Агилера в последний раз выступала в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года.

"Европейским фанатам пришлось ждать Кристину Агилеру целых 13 лет - именно столько <...> прошло со времени ее последних гастролей на континенте, - отметили организаторы. - В сет-лист ее The X Tour войдут как ставшие классикой поп-хиты Dirrty, Genie in a Bottle, Ain't No Other Man и Fighter, так и лучшие песни с альбома Liberation.

Продюсерами последней пластинки певицы, представленной в 2018 году, стали Канье Уэст и Андерсон Паак. Две песни этого альбома - Fall In Love и Like I Do - были номинированы на премию Grammy в категориях "Лучший поп-трек" и "Лучшая песня с речитативом" соответственно.

На разогреве в Москве выступит украинская певица Maruv (Анна Корсун). По итогам конкурса артистка должна была представлять свою страну на "Евровидении-2019", но Национальная общественная телекомпания Украины не стала заключать договор с Maruv. Причиной послужили гастроли певицы в России.

Музыкальная карьера Агилеры началась в восемь лет на конкурсе юных талантов Star Search. Закрепить успех ей помогло телешоу "Клуб Микки Мауса", где ее пути пересеклись с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком, в будущем также ставшими популярными поп-исполнителями. Сегодня на счету Агилеры 8 студийных пластинок, проданных тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру. В 2010 году певица удостоилась собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде.