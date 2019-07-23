Фильм экспедиции "Сел и поехал" в честь 30-летия МЧС России будет готов к Новому году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Экспедиция международного клуба путешественников "Сел и поехал", посвященная 30-летию МЧС России, к Новому году завершит работу по созданию фильма о спасателях и пожарных разных регионов страны "Герои нашего времени". Об этом сообщил руководитель экспедиции Павел Кобяк во время визита в Южно-Сахалинск - конечную точку путешествия.

2 июля мотоциклисты выехали из Санкт-Петербурга, за 20 дней они пересекли практически всю страну, преодолев 13 тыс. км, и побывали в подразделениях МЧС России, расположенных в различных субъектах страны. Полученные впечатления участники мотопробега воплотят в полуторачасовой фильм, который планируют выпустить в эфир на телеканале "Моя планета". Сахалинская область - заключительный этап путешествия.

"К Новому году он [фильм] будет готов. Серьезная работа проводит: монтаж, цветокоррекция и прочее - все это небыстрое дело", - сообщил Кобяк. С 2020 года, который станет для МЧС России юбилейным, фильм будет выпущен в кинотеатры для просмотра мотосообществом и спасателями. Также создатели фильма планируют предложить МЧС показывать кинокартину детям в школах.

По словам Кобяка, монтаж фильма будет проводиться в Санкт-Петербурге, премьера, дата которой будет согласована с руководством МЧС, выйдет в Москве. "Я уже предложил, чтобы сделали в Москве отдельный закрытый показ для руководства и сотрудников МЧС, а также, чтобы были приглашены герои фильма из всех регионов для выхода на сцену во время кинопремьеры", - рассказал Кобяк.

Ранее сообщалось, что в конечную точку путешествия - на Сахалин - экспедиция прибыла 22 июля. Команда встретилась с сотрудниками МЧС, посетила ряд мероприятий и объектов, являющихся частью системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Участники мотопробега увидели авиационную тренировку спасателей, учебный полет с противолавинной установкой Daisy Bell, которых в России всего три единицы.