Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон

ТАСС, 23 июля. Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни. Об этом в ночь на вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на семью актера.

Хедисон умер еще 18 июля, однако известно об этом стало только сейчас. У актера остались две дочери.

Дэвид Хедисон родился в 1927 году в Провиденсе (штат Род-Айленд) в семье эмигрантов из Армении. Настоящая известность пришла к актеру после роли капитана Крейна в телевизионном сериале "Путешествие ко дну моря" (Voyage to the Bottom of the Sea, 1964-1968). Хедисон также стал первым актером в истории бондианы, который сыграл роль Феликса Лейтера сразу в двух фильмах - "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Лицензия на убийство" (Licence to Kill, 1989).