Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ объявило о начале конкурса концепций развития музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

"Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс концепций развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музей Московского художественного академического театра", - сообщается на сайте министерства.

Заявки на участие принимаются до 20 августа. Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры.

Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра. Он является историко-архивным и культурно-просветительским учреждением федерального значения.

В фондах музея - уникальное собрание документов, костюмов и макетов, театральной живописи, графики, скульптуры и театральных реликвий. В составе музея - постоянная экспозиция, мемориальный кабинет В. И. Немировича-Данченко, гримерка К. С. Станиславского, так называемое "Ефремовское фойе" и гримерка Олега Ефремова.