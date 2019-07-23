Надежда Михалкова и Юлия Хлынина примут участие в съемках фильма Жоры Крыжовникова "Лед 2"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Актрисы Надежда Михалкова и Юлия Хлынина сыграют во второй части российской спортивной драмы "Лед", которую создатели планируют выпустить в широкий прокат 14 февраля 2020 года. Об этом во вторник сообщил прокатчик картины кинокомпания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

"Рады сообщить, что к актерскому составу романтической сказки "Лед 2" с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой в главных ролях присоединились актрисы Надежда Михалкова и Юлия Хлынина. Съемки картины режиссера Жоры Крыжовникова по сценарию Андрея Золотарева, начавшиеся весной на озере Байкал, продолжаются в Москве", - говорится в сообщении.

Съемки продолжения начались 12 марта, фильм является продуктом совместного производства кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio, холдинга Национальная Медиа Группа и телеканала "Россия".

"Лед" я посмотрела не один раз - моя дочь Нина очень любит фигурное катание! Надеюсь, что и продолжение с моим участием она будет смотреть с таким же удовольствием. А еще над картиной работает замечательная команда с прекрасным вкусом. Я очень уважительно отношусь к этим людям, и поэтому с нетерпением ждала начала съемок", - цитирует пресс-служба Надежду Михалкову .

Премьера картины "Лед" режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля 2018 года. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей.