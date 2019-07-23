Минкультуры будет выбирать директоров музеев по итогам открытых конкурсов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство культуры будет проводить открытые конкурсы концепций развития музеев и по их итогам назначать руководителей учреждений. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Во вторник на сайте федерального ведомства появилось сообщение, что объявлен конкурс концепций развития Музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

"В ближайшее время мы также объявим конкурсы на концепции развития других музеев - соответственно, участники конкурсов смогут претендовать на замещение должностей директоров этих учреждений. И отныне это станет принципом работы департамента музеев Министерства культуры - проведение открытых конкурсов на соискание должностей директоров и реализацию тех концепций, которые они представляют", - пояснил Кононов. В частности, в ближайшее время будут объявлены конкурсы концепций развития музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское - Лутовиново" (Орловская область), Русского этнографического музея (Санкт-Петербург) и других.

Он подчеркнул, что объявление конкурсов не означает "закрытия дороги" действующим руководителям. "У руководителя заканчивается контракт, и этот руководитель может смело принимать участие в объявленном конкурсе, его концепция будет рассмотрена наравне с другими", - сказал Кононов. Он также подчеркнул, что новая кадровая политика коснется и других подведомственных Минкультуры учреждений.