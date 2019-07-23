Кабмин поддержит проект о смягчении возрастной маркировки произведений искусства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство готово дать положительный отзыв на законопроект главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, снимающий большую часть (кроме "18+") возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа. Об этом сообщила на заседании комитета во вторник директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова.

"Наша многострадальная возрастная маркировка, по которой мы ждем в том числе отзыв правительства. Наталья Викторовна, мы ждем отзыв правительства? А какой мы ждем, неизвестно?" - обратилась к ней Ямпольская. "Отзыв положительный, но есть замечания. Замечания есть у федеральных органов исполнительной власти, но концовку да, мы сделали, как и обещали, положительной - поддерживается", - отреагировала Ромашова.

Законопроект внесен на рассмотрение палаты в мае, им предлагается не распространять действие федерального закона "О защите детей от информации", регулирующего существующие возрастные ограничения "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+", на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на "предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства". При этом сохраняется запрет на оборот продукции, предусмотренной частью 2 статьи 5 этого закона (запрещенная для распространения среди детей информация, подпадающая под маркировку "18+").

Предлагается вывести из-под ограничений к распространению среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Также проект закона разрешает не маркировать значком возрастной категории советские фильмы, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.

Как поясняла Ямпольская в интервью газете "Культура", она совместно с коллегами предлагает закрепить, что обязательная маркировка не распространяется на произведения литературы и искусства, их использование и демонстрацию - кроме того, что попадает в категорию "18+". Кроме того, в КоаП предлагаются изменения, снимающие соответствующие штрафы по маркировке.

"Запретительное отсечение 18+, а все остальное, и уж тем более авторы, которые есть в школьной программе, причем я настаиваю, что авторы, а не отдельные произведения, должны быть очищены от цензов, кроме чисто рекомендательных", - отметила глава комитета.