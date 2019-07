Кристина Агилера выступила с первым сольным концертом в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обладательница пяти премий Grammy американская певица Кристина Агилера во вторник дала первый сольный концерт в Москве на стадионе "ВТБ-Арена". Певица привезла в Россию не только главные хиты, но и свою дочь.

Несмотря на инцидент на концерте в Санкт-Петербурге накануне, когда артистка оступилась на лестнице, она не стала менять декорации и сценографию.

"Я рада быть здесь спустя столько лет (Агилера в последний раз выступала в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года - прим. ТАСС), которые я посвятила своей семье, - обратилась Агилера к поклонникам. - Спасибо, что вы - мое вдохновение. Сцена - это мой дом".

Права женщин и вера в себя

Певица анонсировала балладу The Voice Within ("Внутренний голос") призывом всегда верить собственному внутреннему голосу. "Сейчас будет композиция с очень особенного для меня альбома [Stripped]. И я хочу пожелать вам доверять себе, доверять своему сердцу. Вы всегда должны доверять внутреннему голосу", - сказала она.

Блок концерта был посвящен теме прав женщин. Под Fall In Line с последнего альбома Агилеры Liberation, представленного год назад, шли кадры о женщинах-феминистках из разных стран. Их завершил отрывок из интервью певицы Шер: "Моя мама сказала, что мне следует выйти замуж за богатого мужчину. И я ответила: "Я и есть богатый мужчина".

В концерте Агилера смогла в полтора часа вместить микс своих главных хитов разных лет - Genie In A Bottle, Dirrty, Lady Marmalade, Ain't No Other Man, Candyman, Maria и другие. На композиции Say Something зрители надули шарики со светодиодами и включили фонарики на телефонах. "Это очень красиво", - оценила певица. Под ее Beautiful поклонники размахивали разноцветными неоновыми палочками.

Артистка привезла десяток ярких костюмов, которые ей удавалось менять в считанные секунды прямо на сцене или за кулисами во время проигрыша. Компанию Агилере составили музыканты и большая команда танцоров. В кульминации вечера под песню Let There Be Love на сцене появилась четырехлетняя дочь Агилеры Саммер.

Московское шоу завершило первое за 13 лет европейское турне певицы The X Tour.

Песня с восьми лет

Музыкальная карьера Агилеры началась в восемь лет на конкурсе юных талантов Star Search. Закрепить успех ей помогло телешоу "Клуб Микки Мауса", где ее пути пересеклись с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком, в будущем также ставшими популярными поп-исполнителями. Сегодня на счету Агилеры восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру. В 2010 году певица удостоилась собственной звезды на Аллее славы в Голливуде.