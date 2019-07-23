Олег Меньшиков и Владимир Машков возглавили список лауреатов театральной премии "МК"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актеры Олег Меньшиков, Владимир Машков, актрисы Нонна Гришаева, Кристина Орбакайте, режиссеры Деклан Доннеллан, Виктор Рыжаков, Егор Перегудов и другие мастера сцены разных поколений стали лауреатами театральной премии, ежегодно присуждаемой газетой "Московский комсомолец" по итогам театрального сезона. Эта старейшая в стране газетная награда, учрежденная в 1995 году, уже в 24-й раз назвала своих победителей, о которых ТАСС рассказала во вторник директор премии Марина Райкина.

"В этом году исполняется 100 лет газете "Московский комсомолец", из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены", - отметила Райкина. "Традиция выявления лауреатов остается неизменной, - подчеркнула она. - Победители определяются по трем возрастным категориям - "мэтры", "полумэтры" и "начинающие".

Ежегодно у награды появляются специальные номинации. "К примеру, в этом году, который в России объявлен Годом театра, премию "МК" в спецноминации "человек года" получит председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, благодаря усилиям которого в нашей стране случился Год театра", - прокомментировала Райкина.

Особенностью нынешнего сезона она назвала и тот факт, что в большинстве основных номинаций выявлено по два победителя.

Главные победители

В номинации "мэтры" в сезоне 2018/2019 годов по версии "МК" оказалось два лучших актера. Это - Олег Меньшиков, исполнивший заглавную роль в спектакле "Макбет" в Театре имени Ермоловой, и Владимир Машков, удостоенный премии за роль Абрама Шварца в спектакле "Матросская тишина" в Театре Олега Табакова. "В этой же категории награда за лучший спектакль большой формы присуждена "Рыцарю пламенеющего пестика" (режиссер Деклан Доннеллан, Театр им. Пушкина)", - сообщила Райкина.

"А вот в категории "полумэтры" выявлено два лучших спектакля большой формы - "Иранская конференция" (режиссер Виктор Рыжаков, Театр наций) и "Король Лир" (режиссер Евгений Каменькович, Театр "Мастерская Петра Фоменко")", - продолжила директор премии. По ее словам, лучших актрис и лучших актеров у "полумэтров" тоже будет по паре. Премию в женской номинации получат Нонна Гришаева (Ирина Николаевна Аркадина, спектакль "Чайка", Московский Областной ТЮЗ) и Кристина Орбакайте (Гитель Моска, спектакль "Двое на качелях", Театр "Современник"). А у мужчин призерами стали Карэн Бадалов, исполнивший заглавную роль в спектакле "Король Лир" в Театре "Мастерская Петра Фоменко", и Андрей Бурковский, сыгравший роль Сергея Павловича Голубкова в спектакле "Бег" в МХТ им. Чехова.

"Плодотворным выдался минувший сезон и у "начинающих", - отметила директор театральной премии "МК". В подтверждение она назвала два спектакля малой формы, которые удостоены награды. Это - "Соловьев и Ларионов" (режиссер Айдар Заббаров, Театр "Современник") и "Дневник Анны Франк" (режиссер Екатерина Симонова, Театр имени Евгения Вахтангова).

"Что касается спектакля большой формы, то здесь по праву лучшим признан "Один день в Макондо" (режиссер Егор Перегудов, Студия Театрального Искусства), - сказала Райкина. - Причем, этот спектакль впервые за всю историю премии станет дважды лауреатом".

Собеседница агентства напомнила, что в 2017 году "Один день в Макондо" получил премию "МК" как лучший студенческий спектакль, сделанный в ГИТИСе. А в этом сезоне он перенесен на профессиональную сцену и обрел другое звучание, другой статус, поэтому и отмечен как лучший спектакль большой формы в категории "начинающие". "Хотя режиссера Егора Перегудова начинающим не назовешь никак. Просто он молод", - пояснила директор премии.

Специальные номинации

Относительно специальных номинаций Райкина сообщила, что их будет несколько. Так, премией "МК" отмечен лучший детский спектакль - "Черная курица" (режиссер Екатерина Половцева, Российский академический молодежный театр (РАМТ).

"Премия поддержала вернувшуюся к работе в РАМТ Софью Апфельбаум, которая находится под следствием по делу "Седьмой студии". Она названа лучшим директором", - сказала Райкина.

Обладателем премии в спецноминации "творческое долголетие" стал основатель и художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, отметивший в этом году 82-летие.

"Человеком года" объявят председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, благодаря усилиям которого в России проходит Год театра.

"Вручение премий состоится осенью после открытия нового театрального сезона, церемония награждения по традиции пройдет в редакции газеты "Московский комсомолец", - заключила директор премии.