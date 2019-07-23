Международный фестиваль "Мариинский" в четвертый раз откроется во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Мариинский" открывается в среду вечером во Владивостоке в четвертый раз. Он объединит дальневосточные премьеры спектаклей Мариинского театра, события к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, выступления выдающихся инструменталистов, звезд оперы и балета, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

"Откроется фестиваль дальневосточной премьерой балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова. Созданный в 1949 году Ростиславом Захаровым, этот балет обрел новую сценическую версию весной 2016 года в рамках международного фестиваля балета "Мариинский". Хореографию Ростислава Захарова артистам балетной труппы Мариинского театра передавали педагоги старшего поколения, танцевавшие в спектакле в советские годы, а автором новых фрагментов спектакля стал хореограф Юрий Смекалов", - сообщила пресс-служба.

В главных партиях задействован звездный состав балетной труппы Мариинского театра, в частности, победительница проекта телеканала "Россия Культура" "Большой балет" Рената Шакирова и премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров.

27 и 28 июля состоится дальневосточная премьера балета Лео Делиба "Сильвия" в хореографии Фредерика Аштона. В главных партиях неоклассической постановки будут задействованы лучшие силы Мариинского театра. Для народной артистки России, примы-балерины Мариинского театра Виктории Терешкиной это будет первый приезд во Владивосток.

В рамках фестиваля состоятся два творческих вечера премьеров балетной труппы Мариинского театра Кимин Кима и Владимира Шклярова. Артисты представят одноактные балеты, хореографические миниатюры и номера, ставшие их визитными карточками. В программу, которую составил Кимин Ким, также включена яркая балетная премьера сезона 2018/19 Мариинского театра - Push Comes to Shove в постановке легендарного американского хореографа Твайлы Тарп.

Концертная программа

Концертную программу фестиваля 28 июля откроет выступление концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра, знаменитого скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Уже традиционными стали выступления Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи - музыкантов Мариинки, играющих на уникальных старинных инструментах, созданных мастерами кремонской школы. Концерт коллектива состоится в Южно-Сахалинске 30 июля, а затем во Владивостоке 2 августа.

Ярким продолжением афиши станет выступление японской пианистки, лауреата международных конкурсов Канон Мацуды со сводным симфоническим оркестром Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Шизуо Кувахары, которое состоится 30 июля. Этот вечер станет праздничным событием в череде концертов и спектаклей к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. 4 августа в Большом зале Приморской сцены в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит прославленный японский скрипач Миура Фумиаки, обладатель первой премии, Приза критики и Приза слушательских симпатий на Международном конкурсе скрипачей имени Йозефа Иоахима в Ганновере.

В числе известных международных коллективов, которые приедут на фестиваль, - Китайский филармонический оркестр под управлением главного дирижера коллектива Ся Сяотана. 6 августа музыканты выступят вместе с молодым китайским пианистом Ань Таньсю, лауреатом XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. 8 августа всемирно известный дирижер Юстус Франтц из Германии выйдет на сцену театра в двойном амплуа - как дирижер за пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра и солист в Концерте для фортепиано с оркестром № 21 Вольфганга Амадея Моцарта.

Оперная афиша

В оперной афише фестиваля - дальневосточные премьеры опер "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти в постановке Андреа Де Розы под управлением Павла Смелкова и "Парсифаль" Рихарда Вагнера в постановке Тони Палмера, а также концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Чародейка" с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. В главных партиях выйдут ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Альбина Шагимуратова, Мария Баянкина, Юлия Маточкина, Анна Кикнадзе, Михаил Векуа, Юрий Воробьев, Алексей Марков, Евгений Никитин, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский, Станислав Трофимов и молодые талантливые вокалисты, стипендиаты программы Аткинс.

Среди постановок Приморской сцены, которые можно будет увидеть на фестивале с участием ведущих солистов Мариинского театра и Приморской сцены, - "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова в постановке Вячеслава Стародубцева, "Тоска" Джакомо Пуччини в постановке Ханса-Йоахима Фрая и премьера текущего сезона - "Аида" Джузеппе Верди в постановке Алексея Степанюка.