В Мерано открыли дни России выставкой в честь Достоевского

МЕРАНО /Италия/, 24 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка художественных работ, посвященных роману Федора Достоевского "Идиот", открылась во вторник в одном из центральных экспозиционных залов города на севере Италии, известного лечебным горным климатом. Это стало первым мероприятием обширной культурной программы, приуроченной к 10-летнему юбилею действующего в Мерано Русского центра имени Н. И. Бородиной.

Тема была избрана неслучайно. Именно 150 лет назад великий русский писатель завершил работу над романом в другом итальянском городе - Флоренции. Государственный литературный музей имени В. И. Даля и Литературно-мемориальный музей Достоевского в Санкт-Петербурге предоставили из своих коллекций книжные иллюстрации, сделанные разными художниками в разные годы к роману. Получилось внушительное собрание под названием "Роман "Идиот" Федора Достоевского глазами русских художников".

Среди работ, выполненных в разных техниках - портреты Настасьи Филипповны, князя Мышкина и других героев романа, а также сцены из произведения. Авторы - выдающиеся художники-иллюстраторы: Всеволод Сулимо-Самуйлло, Леонид Фейнберг, Сарра Шор, Андрей Ушин. В числе прочего представлена серия портретов героев 1956 года Ильи Глазунова.

"Искусство и культура - это то, что нас всегда объединяло, а Достоевский - писатель не просто русский, а всей цивилизации", - сказал, торжественно открывая выставку, Сергей Черемин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), который выступает главным организатором дней России в Мерано, приуроченных к юбилею центра.

На Соборной площади Мерано прошло выступление российского коллектива "Град-квартет". Музыканты на традиционных русских инструментах - балалайках и баяне представили собственные оригинальные аранжировки известных итальянских произведений, классических сочинений, русской фольклорной музыки, а также песен времен войны.

Русский центр, объединяющий прошлое и будущее

Праздничные мероприятия продолжит в среду выставка агентства ТАСС "Италия и Россия: вчера, сегодня, завтра". Фотоэкспозиция, отражающая неразрывную связь и взаимную симпатию двух стран, будет открыта в рамках торжественного вечера от имени Правительства Москвы "Мост из прошлого в будущее", который пройдет в зале исторической виллы Бородина. Она была построена более 120 лет назад на оставленное в наследство пожертвование русской аристократки Надежды Бородиной для приема соотечественников, приезжавших в Мерано на лечение от легочных заболеваний.

Русские давно облюбовали Мерано, а поездкам сюда из Санкт-Петербурга, в том числе представителей императорской семьи, способствовало развитие железной дороги. В конце XIX века в Мерано, одном из центров бывшего Южного Тироля, сложилась крепкая русская община. Появившийся здесь 10 лет назад Русский центр стал наследником ее традиций, он активно содействует развитию межрегиональных отношений, помогая установлению прямых экономических и культурных контактов представителей автономной провинции Больцано (Южного Тироля) с различными регионами РФ. Он также проводит встречи представителей деловых кругов, научно-практические конференции, организует молодежные обмены, взаимодействует с организациями соотечественников, общественными организациями, школами и университетами в Италии и в России.