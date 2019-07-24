Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель. Танцовщик рассказал ТАСС, каким видит продолжение своей карьеры.

Для Хана это не первый визит в Россию. "Я счастлив выступать в России по большей части из-за культуры, ведь столько великих театральных постановок и великих писателей, танцовщиков, музыкантов родом из России. В России искусство и культура являются важной составляющей повседневной жизни людей. Я думаю, что это очень престижно выступать в России, я чувствую, что зрители очень тепло принимают меня, они влюблены в искусство и танец", - отметил он.

В середине июля СМИ сообщали, что Хан объявил о завершении карьеры танцовщика. "Я не заканчиваю свою карьеру - я просто больше не буду заниматься масштабной сольной работой после Xenos, только небольшими пьесами. И, конечно, сфокусируюсь на постановке произведений для других", - пояснил он.

Xenos станет первым событием XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Сам фестиваль пройдет осенью, однако из-за плотного графика хореографа было принято решение, что показы его спектакля состоятся летом и станут своеобразным прологом фестиваля. Слово "xenos" в переводе с греческого означает "чужестранец". В основе спектакля - история солдат индийских колониальных войск в Первой мировой войне.

"Их истории достаточно долго умалчивались, игнорировались <...> Я думаю, мы живем в таком времени, когда факты искажают, меняют, о них умалчивают. Я считаю, что людям должна быть рассказана правда - голоса, которые заставляют молчать, должны звучать. Слишком долго женщинам не давали говорить, мигрантам не давали говорить", - сказал Хан.

Над спектаклем по приглашению танцовщика работала команда, в которую вошли признанные деятели британского театра. Среди них - художник-постановщик Мирелла Вайнгартен, композитор Винченцо Ламанья, художник по свету Майкл Халлс, художник по костюмам Кими Накано, драматург Рут Литтл, а также известный канадский писатель Джордан Таннахилл. На сцене к Хану присоединяются пять музыкантов из разных стран мира: перкуссионист Б. Ч. Манджунат и вокалист Адитья Пракаш (Индия), вокалистка и контрабасистка Нина Харрис, саксофонистка Тамар Осборн и скрипачка Кларис Рарити (Великобритания).

О фестивале

Показ балета Xenos в России - совместный проект международного фестиваля-школы "Территория" и Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, в следующем сезоне в МАМТ состоится российская премьера балета Хана Kaash - она запланирована на 12 июня 2020 года.

Фестиваль "Территория" ежегодно проходит в Москве на протяжении 14 лет. Это крупнейшая российская платформа, которая объединяет существующее вне жанровых границ актуальное искусство. Арт-дирекция фестиваля "Территория" - народный артист России Евгений Миронов, Роман Должанский, народная артистка России Чулпан Хаматова, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. В 2019 году фестиваль пройдет с 10 по 24 октября.