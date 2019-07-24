Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна

Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме о художнике Луисе Уэйне. Об этом сообщает портал Deadline.
В картине также сыграют Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс. Начало съемок, по данным издания, запланировано на 10 августа. Они пройдут в Лондоне.
I’m reminded of the evolution of Louis Wain’s drawings as his mental illness—probably schizophrenia—intensified. pic.twitter.com/FjV2lrQs4V— hidden pyramid scheme (@veryfoolish) July 19, 2019
Картину снимет режиссер и сценарист Уилл Шарп, создатель сериала "Флауэрсы".
Камбербэтч заявил, что Шарп идеально подходит для того, чтобы воплотить эту историю. "Вместе мы планируем показать зрителями вдохновляющую, веселую и заставляющую задуматься историю о стойкости, творчестве и несокрушимой силе любви", - говорится в заявлении актера, которое есть в распоряжении Deadline.
Луис Уэйн (1860-1939) - английский художник, известный многочисленными антропоморфными изображениями кошек. Последние годы жизни Луис страдал от психических расстройств. В 1924 году его поместили в психиатрическую лечебницу, после того как он спустил свою сестру с лестницы.