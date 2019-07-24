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Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна

Съемки начнутся в августе. Режиссер картины - Уилл Шарп
Бенедикт Камбербэтч Grant Pollard/Invision/AP
Описание
Бенедикт Камбербэтч
© Grant Pollard/Invision/AP

Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме о художнике Луисе Уэйне. Об этом сообщает портал Deadline

В картине также сыграют Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс. Начало съемок, по данным издания, запланировано на 10 августа. Они пройдут в Лондоне.

Картину снимет режиссер и сценарист Уилл Шарп, создатель сериала "Флауэрсы".

Камбербэтч заявил, что Шарп идеально подходит для того, чтобы воплотить эту историю. "Вместе мы планируем показать зрителями вдохновляющую, веселую и заставляющую задуматься историю о стойкости, творчестве и несокрушимой силе любви", - говорится в заявлении актера, которое есть в распоряжении Deadline.

Луис Уэйн (1860-1939) - английский художник, известный многочисленными антропоморфными изображениями кошек. Последние годы жизни Луис страдал от психических расстройств. В 1924 году его поместили в психиатрическую лечебницу, после того как он спустил свою сестру с лестницы.

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