Тейлор Свифт и Ариана Гранде лидируют по количеству номинаций на премию MTV VMA

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Американские певицы Ариана Гранде и Тейлор Свифт вышли в этом году в лидеры по числу номинаций на премию MTV Video Music Awards (MTV VMA). Согласно информации, размещенной во вторник на сайте телеканала MTV, каждая из них претендует на победу в 10 категориях, в том числе в главной - "Видео года".

26-летняя Гранде удостоилась включения в этот список благодаря видеоклипу на песню Thank U, Next, а 29-летняя Свифт, уже побеждавшая в данной номинации в 2015 году, - за ролик на композицию You Need To Calm Down. Вместе с ними за победу в категории "Видео года" поборются британский рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) c клипом на песню A Lot, певица Билли Айлиш с клипом на песню Bad Guy, группа Jonas Brothers с клипом на песню Sucker, а также рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) с клипом на песню Old Town Road.

Ариана Гранде, Билли Айлиш, Jonas Brothers, а также рэп-исполнительница Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар), певица Halsey (Эшли Николетт Франджипани) и канадец Шон Мендес претендуют также на звание "Артист года". При этом 17-летняя Билли Айлиш вместе с 20-летним Lil Nas X и еще четырьмя исполнителями номинированы в категории "Лучший молодой артист". Всего на торжественной церемонии, которая пройдет 26 августа в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), будут объявлены победители в 14 творческих и шести технических категориях. Вручение премии состоится уже в 36-й раз.

В прошлом году победу в номинации "Видео года" одержала певица Камила Кабельо с видеоклипом на песню Havana. Всего эта 22-летняя кубино-американская исполнительница была представлена в пяти номинациях. Помимо главной награды ей также удалось получить статуэтку в категории "Лучший артист года". Лидером по числу номинаций выступила в прошлом году Cardi B, отметившись в 12 категориях.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.