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Тарантино представит в Москве свой новый фильм "Однажды в... Голливуде"

Режиссер лично приедет на московскую премьеру 7 августа
Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" Disney
Описание
Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"
© Disney

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Режиссер Квентин Тарантино 7 августа представит свой девятый фильм "Однажды в... Голливуде" в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.

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"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", - сказал он.

В пресс-службе компании отметили, что картину, которая выходит в прокат 8 августа, также представят продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандoй Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие.

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СШАРоссияТарантино, Квентин
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