Стал известен лонг-лист Букеровской премии

ТАСС, 24 июля. Длинный список соискателей престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне. За престижную награду, имя обладателя которой будет оглашено 14 октября в Лондоне, поборются 13 писателей и писательниц из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

После нескольких лет доминирования в списке писателей из США среди нынешних претендентов на награду лишь одна уроженка Америки Люси Эллман, но и она в настоящее время проживает в Шотландии. С 2013 года, когда к участию в конкурсе были допущены заокеанские авторы, лауреатами стали два представителя США, 24 американских автора попали в короткий список награды.

На этот раз вместе с Эллман с романом Ducks, Newburyport, который эксперты назвали "особенным, ни на что не похожим", в число претендентов вошли такие известные представители литературы на английском, как Салман Рушди (Quichotte), Маргарет Этвуд (The Testaments), Джанет Уинтерсон (Frankissstein). Однако, как полагают в жюри конкурса, в этом "исключительном списке" очевидных лидеров нет.

По словам его председателя Питера Флоренса, несмотря на отсутствие американских авторов в конкурсе представлен "ряд интересных книг о состоянии Америки", в том числе The Testaments ("Заветы"), - продолжение The Handmaid's Tale ("Рассказ служанки"). Это произведение увидит свет лишь в сентябре, и его содержание хранится в строгом секрете.

Еще одной особенностью длинного списка 2019 года Флоренс назвал присутствие юмористических ноток. "Более половины книг в длинном списке написаны людьми с настоящим чувством юмора, различных шалостей более чем предостаточно, - отметил он. - Приятно читать действительно серьезные книги, которые также забавны". Эти авторы вселяют в нас радость и надежду, отражая всю сложность английского как глобального языка, добавил Флоренс.

Короткий список Букеровской премии, в который войдут шесть произведений, будет обнародован 3 сентября. Каждый из попавших в него авторов получит £2,5 тыс. и специальное издание своей книги. Победитель Man Booker Prize 2019 года будет объявлен 14 октября на церемонии награждения в Лондонской ратуше Гилдхолл в Сити.