Музею Мирового океана в Калининграде подарили уникальную этнографическую коллекцию

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" передал калининградскому Музею Мирового океана уникальную этнографическую коллекцию "Люди моря", представляющую культуру островов Юго-Восточной Азии, сообщили в среду в пресс-службе компании.

Коллекцию собирал немецкий путешественник, кинодокументалист Хуберт Матишек в течение 30 лет (с 1960 по 1990 год), она включает в общей сложности более 1 тыс. произведений декоративно-прикладного искусства, предметы религиозных культов, оружие, маски, куклы. Она была приобретена у коллекционера основателем "Автотора" Владимиром Щербаковым в 2015 году на условиях доступности для широкой публики.

"Щербаков вручил генеральному директору Музея Мирового океана Сивковой контейнер с экспонатами, прибывший в Калининградскую область морским путем", - говорится в сообщении.

Собрание, включающее более тысячи предметов, передавалось калининградскому музею в три этапа в течение трех лет с 2016 года. Это обусловлено уникальностью экспонатов, особенностями их транспортировки. В отборе предметов для экспозиции принимали участие сотрудники музея, с учетом интереса, который они представляют для посетителей. Завершающая партия включает около 100 уникальных предметов, в том числе из личной коллекции предметов восточной культуры Щербакова, собиравшейся в течение 25 лет, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Экспозиция "Люди моря" открыта для посетителей в выставочном центре музея на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в курортном Светлогорске. Число ее посетителей, по данным музея, достигает 100 тыс. человек в год.

Уникальное собрание

В коллекцию, собранную Матишеком, вошли предметы культуры, религии и быта островных народов Индонезии, Китая, Индии, Лаоса, Бирмы, Непала, Таиланда. Это, например, огромные, высотой более 2 м, скульптуры Баронги (символ Бали, повелитель добрых духов), воины Ракшасы (злые духи в индуизме и буддизме). Отдельный раздел включает уникальные предметы культуры народа асмат, имевшего репутацию каннибалов и начавшего активно контактировать с другими народами только в 1950-х годах. Ритуальные копья, щиты, мечи асматов имели сакральное значение и не должны были покидать племя. Такими предметами располагают буквально пять музеев в мире, сообщили ТАСС в Музее Мирового океана.

Асмат - папуасский народ, проживающий в провинции Папуа в Индонезии на территории около 19 тыс. квадратных километров. Его численность оценивается примерно в 70 тыс. человек. Считается, что первыми, кто встретился с этим народом в 1770 году, были Джеймс Кук и его команда.