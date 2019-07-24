Власти Смоленской области не будут поддерживать создание объединенного музея-заповедника

ТАСС, 24 июля. Администрация Смоленской области не поддерживает инициативу Минкультуры России по созданию Смоленского государственного объединенного музея-заповедника, в состав которого планируется включить Смоленскую крепость, музей-заповедник "Хмелита" и мемориальный комплекс "Катынь", сообщил в среду во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте", посвященной ответам на вопросы жителей региона, губернатор области Алексей Островский.

Идея о создании Смоленского объединенного музея-заповедника на базе одного из федеральных учреждений культуры в регионе была озвучена 12 июля в ходе совещания под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского. В частности, была поддержана инициатива включения в состав объединенного музея Смоленской крепости, музея-заповедника "Хмелита" и мемориального комплекса "Катынь". Планируется, что следить за доработкой концепции и реализацией проекта будет специально созданная рабочая группа, куда также войдут представители Союза музеев России.

"Мы, администрация Смоленской области эти идеи не поддерживаем и даже если такое решение министерством будет принято, мы участие в этой работе принимать не будем, считаем, что это непродуманное решение. Я буду на всех уровнях пытаться убеждать, что это решение вредное и непродуманное", - сказал Островский.

По словам губернатора, решение о создании объединенного музея не обсуждалось с ним, в целом же каждый из объектов являются самостоятельными и уникальными памятниками и музеями. Как отметил Островский, идея появления подобного объединенного музея является попыткой "объединить в один музей не объединяемое".