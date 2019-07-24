СМИ: умер актер Рутгер Хауэр

По данным телеканала, Хауэр умер 19 июля у себя дома после непродолжительной болезни. Информацию предоставил официальный представитель актера Стив Кенис, который также добавил, что похороны состоялись в среду.

Хауэр родился 21 января 1944 года в городе Брёкелен (Утрехт, центральная провинция Нидерландов, недалеко от Амстердама) в актерской семье. Родители преподавали актерское мастерство и драматургию в одной из столичных школ. Сам Рутгер Хауэр окончил актерскую школу в Амстердаме.

Кинокарьера Хауэра началась в 1968, когда он сыграл главную роль в нидерландском сериале о странствующем рыцаре "Флорис". Всего на счету актера порядка 170 лент. В числе наиболее популярных фильмов с его участием антиутопия Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982), фэнтези "Леди-ястреб" (1985, в главной женской роли снялась Мишель Пфайффер), триллер "Попутчик" (1986), военная драма "Побег из Собибора" (1987, получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер второго плана"), криминальная драма "Слепая ярость" (1989), боевик "Игра на выживание" (1994).

Среди его последних по времени работ - одна из главных ролей в дебютном приключенческом боевике российского режиссера Александра Якимчука "Ключ саламандры" (2011). В 2018 году снялся в очередном сезоне американского телесериала "Нулевой канал" (антология фильмов ужасов). Хауэр также сыграл английского посла в российско-китайском приключенческом фильме "Тайна печати дракона: Путешествие в Китай", который выйдет на экраны в этом году.

В 1981 году за совокупность работ получил главную награду Нидерландского кинофестиваля - "Золотого теленка", а в апреле 1999 года - звание "лучший актер столетия" страны.