В Большом театре состоится московская премьера балета Эйфмана "Эффект Пигмалиона"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представит московскую премьеру спектакля "Эффект Пигмалиона" Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, которая состоится 25, 26 и 27 июля на Исторической сцене Большого театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Работы Эйфмана регулярно украшают программу "Черешневого леса" - маэстро доверяет привозить фестивалю свои постановки в столицу вот уже 7 лет подряд", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "Эффект Пигмалиона" - первый за последние годы опыт обращения хореографа к комедийному (или, точнее сказать, трагикомедийному) жанру. Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию знаменитого сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки.

Действие происходит в наше время, а Пигмалион становится просто Лионом (солист театра Олег Габышев) - суперзвездой бальных танцев и представителем высшего общества. Вскоре на его пути появляется молодая обитательница городской окраины Гала (солистка труппы Любовь Андреева), и именно этот необработанный "алмаз" Лиону предстоит превратить в яркий бриллиант - в грациозную артистку.

"Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса - сына, причем с произведениями "короля вальса" Борис Эйфман в своей насыщенной творческой карьере работает впервые", - подчеркнула представитель пресс-службы фестиваля.

Она напомнила, что мировая премьера "Эффекта Пигмалиона" состоялась 6 февраля 2019 года на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра. Кроме того, спектаклю уже рукоплескали зрители Нью-Йорка, Чикаго и других городов США.

Популярный миф

Миф о Пигмалионе - один из центральных в мировой культуре. К нему обращался известный мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо, его современная версия представлена в пьесе английского драматурга Бернарда Шоу "Пигмалион". Именно она стала основой для всемирно известного мюзикла Фредерика Лоу и Алана Джея Лернера "Моя прекрасная леди". Позже появился культовый фильм Джорджа Кьюкора с Одри Хепберн в главной роли.

Хореографы тоже не обошли эту историю вниманием: в 1977 году на экраны телевизоров вышел фильм-балет "Галатея" режиссера Александра Белинского и балетмейстера Дмитрия Брянцева, главные роли в котором исполнили Екатерина Максимова и Марис Лиепа.

Что касается Бориса Эйфмана, то название своего нового балета он почерпнул из трудов по психологии. По словам хореографа, понятие "эффект Пигмалиона" означает феномен влияния ожиданий на действительность.

"Мы не знаем своих подлинных возможностей, - утверждает балетмейстер. - В каждом из нас заложена творческая энергия, наделяющая личность способностью к саморазвитию. Впрочем, чтобы изменить себя, человеку нередко нужен тот, кто готов пробудить в нем дремлющий потенциал. И, влияя на других, такие ваятели чужих судеб сами проходят через метаморфозы".

Согласно хореографической трактовке Эйфмана, перевоплощение героини, "начавшись как курьезный эксперимент, завершается настоящей драмой".

"Необычайное упорство, душевные достоинства, прежде скрытые под накипью грубости, а также вспыхнувшая в девушке любовь к учителю и партнеру помогают ей вырасти в звезду. Однако фатальная пропасть между нищетой и роскошью может быть преодолена лишь в мире танца, уравнивающем жителей хижин и дворцов. В реальности же внутри нас навсегда остается мстительное прошлое, скрыться от которого не дано никому", - рассказал о своем балете хореограф, отметив, что его "Эффект Пигмалиона" посвящен теме "сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни".

Эйфман в "Черешневом лесу"

Работы Бориса Эйфмана регулярно украшают программу проходящего в Москве Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Эта традиция зародилась в мае 2012 года, когда в столице состоялась европейская премьера балета "Роден".

В октябре 2013 года в рамках фестиваля московская публика впервые увидела спектакль "По ту сторону греха", поставленный по роману Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы". Год спустя, в 2014 году, в содружестве с "Черешневым лесом" труппа Бориса Эйфмана познакомила столицу со спектаклем "Реквием", а осенью 2015 года показала Москве балет "Up&Down" по роману Ф. С. Фицджеральда "Ночь нежна".

Осенью 2016 года зрители Большого аплодировали постановке "Чайковский. PRO et CONTRA", а в 2017 году театральную программу фестиваля закрывала новая версия "Русского Гамлета".