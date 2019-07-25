Он не исчезнет, как слезы под дождем: лучшие роли Рутгера Хауэра

Голландец сыграл более чем в 140 картинах и воплотил на экране образы самого опасного террориста в мире, романтичного скульптора, совестливого пропойцы, чувствительного репликанта и советского лейтенанта Александра Печерского. "Турецкие наслаждения" (1973) Хауэр начал свою актерскую карьеру в нежном возрасте — в 11 лет он сыграл Еврисака в пьесе "Аякс", но настоящую популярность ему принесло сотрудничество с режиссером Полом Верховеном. Тот снял Хауэра в нескольких своих фильмах, в том числе в картине "Турецкие наслаждения", которая стала самым коммерчески успешным фильмом в Нидерландах, а также получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Фильм рассказывает противоречивую историю любви скульптора, которого и сыграл молодой Хауэр, и Ольги (Моник ван де Вен). Она подбирает его голосующим на дороге, и между ними сразу же возникает страсть. Пара женится, несмотря на то, что их союзу противостоит семья Ольги, которая не одобряет ее отношения с богемным скульптором. Но, как и водится во всех драматических историях, их счастье продлится недолго, хотя любить друг друга они будут до конца. "Ночные ястребы" (1981) Успех в родных Нидерландах был бы неполным без успешной работы на американской фабрике грез. Первая роль Хауэра в Голливуде — на пару со Сильвестром Сталлоне в фильме "Ночные ястребы". В фильме между ними разворачивается настоящее противостояние, борьба плоти и духа. Сталлоне играет нью-йоркского полицейского Дика Де Сильву, которого переводят в отделение по борьбе с терроризмом. Ему сразу же подворачивается прекрасный повод проверить свои профессиональные способности: в Америку из Лондона сбегает террорист и хладнокровный убийца Хеймар Райнхардт по прозвищу Вульфгар, не уступающий Сильве в хитрости и физической силе.

Описание Сильвестр Сталлоне и Рутгер Хауэр на съемках фильма "Ночные ястребы" © Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Фильм не стал каким-то невероятным успехом в бокс-офисе, но игра Хауэра получила положительные отзывы критиков. Как отмечала Джанет Маслин из The New York Тimes, несмотря на то, что сценаристы не наделили героя Хауэра никакими отличительными характеристиками, кроме склонности к садизму и кровожадности, актеру удалось сделать роль характерной и запоминающейся. "Это очень четко прорисованный персонаж, который толкает сюжет фильма вперед", — подчеркнула критик. "Бегущий по лезвию" (1982) Самая известная роль Хауэра, которая очень быстро станет его визитной карточкой, — благородный репликант Рой Бэтти, который сбегает от своих хозяев, чтобы продлить свою недолгую жизнь и стать человеком. В погоню за ним и еще тремя репликантами отправляют Бегущего по лезвию Рика Декарда в исполнении Харрисона Форда. Когда он настигает бунтовщиков и вступает с Бэтти в финальную схватку, тот спасает его, хотя и знает, что Декарда подослали, чтобы убить его. Тогда Хауэр произносит знаменитый монолог "Слезы под дождем", который актер сымпровизировал прямо на съемках. Главной фразы, которая впоследствии станет культовой, не было в изначальном сценарии: после того как Бэтти рассказывает Декарду о том, что он был в тех местах Вселенной, куда человеку нет доступа, он произносит: "Все эти моменты потеряются во времени, как слезы под дождем. Время умирать". Многие говорят о репликанте как о злодее, но Хауэр справедливо отметил, что Бэтти никогда не желал никому зла, он просто хотел жить. Этим монологом репликант стремился оставить свой след в истории, "показать Декарду, из чего состоит настоящий человек".

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"Побег из Собибора" (1987) Задолго до того, как Константин Хабенский сыграл Александра Печерского в своем режиссерском дебюте "Собибор", его героический образ на экране воплотил не кто иной, как Рутгер Хауэр. История о самом массовом побеге из лагеря смерти всем известна: несколько заключенных под предводительством советского лейтенанта Печерского смогли убить часть охранников, прорваться через минные поля, окружавшие "Собибор", и убежать в лес. После побега лейтенант продолжил борьбу с нацистами и возглавил партизанский отряд. Фильм получил "Золотой глобус" как лучший телефильм, а Хауэр — как лучший актер второго плана.

Описание Кадр из фильма "Побег из Собибора" © CBS Photo Archive/Getty Images

"Легенда о святом пропойце" (1988) В фильме итальянского режиссера Эрманно Ольми актер играет усатого бездомного, которому случайный прохожий на улице дает 200 франков, но при условии, что тот вернет деньги в местную церковь, когда у него появится такая возможность. Весь фильм он пытается выполнить свое обещание, но жизненные обстоятельства с каждым шагом затрудняют это намерение. Картина стала триумфатором Венецианского кинофестиваля и получила "Золотого льва".

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"Братья Систерс" (2018) Еще один любимец Венеции, первый англоязычный фильм француза Жака Одиара в необычном для него жанре комедийного вестерна. Картина оставила в восторге итальянских критиков и взяла сразу четыре награды, в том числе за режиссуру. Хауэр исполнил роль загадочного коммандора, который держит в страхе весь Дикий Запад, в частности двух профессиональных убийц, Элая и Чарли Систерс в исполнении Джона Си Райли и Хоакина Феникса.

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