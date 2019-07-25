В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio. Роли в нем исполнили Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Александр Феклистов и другие.

В начале мая на экраны вышел американо-британский мини-сериал "Чернобыль". Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал стал самым популярным в истории по версии IMDb - одного из крупнейших мировых порталов, посвященных кинематографу.

Кроме того, на осень 2020 года запланирован выход российского фильма, основанного на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Режиссером картины выступает Данила Козловский. Главные роли играют Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимаются Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.