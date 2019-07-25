Богомолов приступил к съемкам сериала об "ангарском маньяке"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов снимет киносериал "Хороший человек", основанный на истории экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, приговоренного к пожизненному заключению за десятки убийств. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе видеосервиса Start.

"Создатели взяли в основу сюжета историю поимки "ангарского маньяка". Некоторые события и герои были изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности", - сказали в пресс-службе.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы".

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994-2000 годах.

"В "Хорошем человеке" мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем, - цитирует пресс-служба Богомолова. - В нашем новом проекте мы в определенной степени обращаемся к исследованию темной стороны человека. Для меня лично это переключение в другой жанр - жанр психологического триллера".

Актерский состав сериала его создатели пока не раскрывают.