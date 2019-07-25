"Элефант" Красовского выйдет в прокат в сентябре без указания имени режиссера

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комедия "Элефант" Алексея Красовского выйдет в российский прокат 19 сентября в продюсерской версии без указания имени режиссера, сообщила пресс-служба кинофестиваля "Окно в Европу XXVII", в конкурсе которого участвует картина.

"Рады сообщить вам, что фильм "Элефант", участвующий в основном конкурсе кинофестиваля "Окно в Европу XXVII" (2-8 августа в Выборге - прим. ТАСС), выйдет в прокат 19 сентября. <…> Автор сценария и режиссер отказался указывать имя", - говорится в сообщении.

Ранее Красовский заявил, что готов убрать свое имя из титров, если картина выйдет в продюсерской версии. Он отметил, что в 2017 году продюсеры, в частности, актер Алексей Гуськов получили 40 млн рублей от Минкультуры на создание картины. Режиссер вместе с оператором Сергеем Астаховым снял фильм, после чего начались разногласия. Как ранее сообщил Красовский ТАСС, спор возник из-за вмешательства продюсеров в монтаж.

Главный герой картины - детский писатель Валентин Шубин, у которого диагностируют болезнь сердца. В жизни писателя появляется владелец кондитерской фабрики Венсан Амари (Фредерик Бегбедер), который обещает помочь с поиском нового органа.