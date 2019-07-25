МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Планета балета" впервые пройдет в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи (МДМ), сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Алла Фомина.

Фестиваль проходит с 2015 года в Санкт-Петербурге, пятый по счету смотр стартовал в Петербурге 22 июля и продлится до 26 сентября. Мероприятия в обоих городах проходят параллельно и являются частями одного масштабного проекта.

"Мы много сотрудничаем с туристическими фирмами, консьерж-службами и отелями, которые летом в большей степени нуждаются в классических балетах. И возникла потребность в проведении балетов не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Здесь мы выбрали Московский дворец молодежи - самый большой театральный зал (1,8 тыс. мест), не удаленный от центра, но демократичный", - пояснила Фомина.

Фестиваль призван восполнить дефицит в балетных афишах городов на время перерыва между сезонами основных театров. "Не у всех есть возможность летом выехать из города. К тому же, в отпускной период в наши две столицы приезжает много гостей не только из Европы и Азии, но и из российских городов. И когда другие театры закрыты, такой проект, как наш, дает возможность насладиться искусством балета", - заметила руководитель "Планеты балета".

Балетные визитные карточки России

Всего в рамках нынешнего фестиваля в двух крупнейших городах России запланировано более 50 показов. Столичные зрители увидят постановки, ставшие визитной карточкой страны, - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П. И. Чайковского в исполнении Московского областного государственного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Спектакли будут идти в сопровождении симфонического оркестра "Инструментальная капелла" под управлением дирижера Виктора Луценко.

"Так как я всю жизнь проработал в Большом театре, мои редакции спектаклей основаны на версиях Большого театра, - отметил Гордеев. - Я считаю, что в классике существует форма, которая является совершенной и которую не надо переделывать, поэтому в наших спектаклях присутствуют главные фрагменты наших предшественников, которые сделали историю русского балета".

В постановке "Лебединое озеро" главную мужскую партию 21 августа исполнит один из ведущих солистов Большого театра, лауреат международных конкурсов Игорь Цвирко. "Для меня это выступление будет волнительным, так как партию Зигфрида я еще не исполнял в Москве, только в других городах России и за рубежом. Это будет своеобразным дебютом", - признался артист балета.

Организаторы большое внимание уделяют социальной составляющей, подчеркнула руководитель проекта. "У нас много договоров с детскими домами, благотворительными фондами, работаем с многодетными семьями, которым предоставляем билеты по специальной цене - 300 руб. Максимальная же цена билета в Москве составит 3,5 тыс. руб., минимальная - 500 руб.", - сообщила Фомина.

По ее словам, планируется и дальше расширять не только географию фестиваля, но и его сроки, захватив также зимний сезон.