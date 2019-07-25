Фильм "Амбивалентность" Антона Бильжо получил гран-при "Горький fest" в Нижнем Новгороде

ТАСС, 25 июля. Картина "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо стала победителем конкурсной программы кинофестиваля "Горький fest", закрытие которого прошло в четверг в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Гран-при фестиваля получил фильм "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо", - отметили в пресс-службе.

В основе сюжета картины лежит история о двух друзьях, молодых психиатрах, которые влюбляются в одну и ту же девушку. В 2018 году фильм получил приз за режиссуру на фестивале "Окно в Европу".

Третий кинофестиваль "Горький fest", проходивший с 19 по 25 июля, посетили более 70 тыс. зрителей, отметили в пресс-службе правительства. "На третьем фестивале "Горький fest" прошло 115 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов [включая основную программу и программу короткометражных картин], было задействовано более 20 площадок, [фестиваль] посетили более 70 тыс. зрителей", - пояснили в пресс-службе.

Выступая на церемонии закрытия, заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов отметил, что фестиваль из года в год становится более разнообразным. "Проходят не только кинопоказы, но и театральные постановки, музыкальные номера, мастер-классы. В этом году было реализовано наше начинание - это спектакль ["#Зановородиться"] актера Александра Петрова на стадионе "Нижний Новгород", - отметил Югов.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. На нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2018 году на "Горький fest" показали более 50 фильмов, в том числе в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной. В прошлом году гран-при фестиваля получила картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко.